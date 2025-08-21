未來出國手機不一定開漫遊 裝eSIM卡就能高速上網通訊

民眾出國旅遊，多半需向個別電信公司辦理手機漫遊以保持通訊無礙，隨著科技精進，未來安卓（Android）系統手機只要使用虛擬的eSIM卡，即能在全球各地上網，享有高速通訊便利。

全球上網高速通訊萬物聯網 Mars eSIM IoT今午在高雄漢來飯店公開發表，由火星人福氣金鑛公司與意法半導體公司ST重磅合作，高市副市長李懷仁、經發局長廖泰翔、中華民國電器公會聯合會理事長林志亮、正修科大校長龔瑞璋等200多人與會。

曾擔任數發部政務次長的高雄市副市長李懷仁，對於高雄在地企業能開發出服務範圍涵蓋226國的eSIM產品大為驚豔，讚為通訊大變革。

火星人福氣金鑛公司董事長莊連豪表示，全球安卓系統手機市占率約72％，但持此系統手機的民眾出國旅遊，需花高額費用向電信公司設定漫遊程序，且只能設定單一家電信公司，消費者無從決定網路品質。

目前安卓Android有雙卡機種，只要裝上Mars eSIM實體卡，不需更換原電信公司門號，就可以跟iPhone手機一樣，享有全球上網高速通訊的便利，堪稱是「Android」手機救星。

他進一步說明，eSIM卡約1.5MB記憶體，1次能支援超過7家電信公司，只需下載Mars eSIM App就能啟動使用。換句話，民眾只要上網購買Mars eSIM QR方案下載，就能選擇要前往的國家，落實「插卡不丟卡」環保政策。