「高年級生獨享」 礁溪老爺揪團入住一泊二食9,999元起

看好60歲以上熟齡旅遊市場，礁溪老爺酒店推出的「高年級住房專案」詢問與預訂率皆持續上升，只要年滿60歲入住，享房型升等、限量按摩機、台北至礁溪定點接駁等禮遇等。9月1日至10月31日，再加碼推出「揪團優惠」，只要預定3間房以上，平日一泊二食每房原價11,550元，限時優惠9,999元起。雲天自助餐廳同步祭出優惠，高年級生享用自助午餐，每位原價1,080元+10%、優惠價860元+10%起。

此專案需60歲以上、平日預訂3間房即可享優惠。專案包含雙人入住洋式標準房、早餐與雲天自助餐廳晚餐、專屬台北到礁溪來回接駁、限量腰部按摩機、卡拉ok買一小時再送一小時、寬SPA享任選療程8折優惠。