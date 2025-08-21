快訊

「高年級生獨享」 礁溪老爺揪團入住一泊二食9,999元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
礁溪老爺高年級生揪團專案，每房加價1,000元享升等至洋式景觀房，蘭陽平原盡收眼底。圖／礁溪老爺提供
看好60歲以上熟齡旅遊市場，礁溪老爺酒店推出的「高年級住房專案」詢問與預訂率皆持續上升，只要年滿60歲入住，享房型升等、限量按摩機、台北至礁溪定點接駁等禮遇等。9月1日至10月31日，再加碼推出「揪團優惠」，只要預定3間房以上，平日一泊二食每房原價11,550元，限時優惠9,999元起。雲天自助餐廳同步祭出優惠，高年級生享用自助午餐，每位原價1,080元+10%、優惠價860元+10%起。

此專案需60歲以上、平日預訂3間房即可享優惠。專案包含雙人入住洋式標準房、早餐與雲天自助餐廳晚餐、專屬台北到礁溪來回接駁、限量腰部按摩機、卡拉ok買一小時再送一小時、寬SPA享任選療程8折優惠。

雲天自助餐廳同步推60歲專屬優惠，平日午餐每位原價1,080元+10%，優惠價860元+10%起。餐廳設有大片落地窗與挑高空間，可眺望蘭陽平原美景，菜色包括鐵板現煎牛排、小捲、香魚、蔬菜，生魚片、鮮蝦、櫻桃鴨、黃豆紅麴豬腳、甜點與各式飲品。

礁溪老爺雲天自助餐廳針對60歲以上旅客提供平日午餐優惠，每位原價1,080元+10%，優惠價860元+10%起。圖／礁溪老爺提供
酒店 按摩 牛排 生魚片 自助餐廳

