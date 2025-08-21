長榮航空攜手Maison Kitsuné 小狐狸過夜包、睡衣10月登場

長榮航空變得更時尚了！宣布攜手潮牌Maison Kitsuné推出結合小狐狸元素的過夜包、睡衣和拖鞋，此系列用品將率先於今年10月3日開航的桃園—美國達拉斯航線登場，未來也會陸續導入其他長程線，粉絲們可以收一波。

長榮航空首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，全新睡衣以Maison Kitsuné經典狐狸圖騰為設計亮點，上衣繡有精緻LOGO，褲身則印有標誌性MONOGRAM圖騰，全套睡衣選用50%環保材質rPET布料製成，共有三種尺寸可供選擇，並特別規劃兩種顏色，去程航班提供黑色款、回程航班則為綠色款，搭配同色系拖鞋。

過夜包設計也走可愛風，從桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客可獲得狐狸頭斜背包，由國外返回桃園的旅客則是小狐狸經典圖騰包，包內備品有護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧以及精緻整線器，更新增背帶設計，下機後也能成為旅客的日常時尚配件。

長榮航空總經理孫嘉明指出，飛行不只是移動，更應是旅程中充滿驚喜與享受的一部分。此次與Maison Kitsuné的合作，看中其兼具法式時尚與日式簡約的品牌特質，完美呼應長榮航空的多元、跨文化與年輕化定位；在餐飲方面，則由長榮空廚專業團隊嚴選全球食材，為旅客量身打造獨特菜單，讓飛行化為生活中值得分享的美好時刻。

Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi表示，雙方理念契合，皆致力於卓越品質與深刻體驗。為長榮旅客設計的專屬過夜包與睡衣，不僅注重優雅與實用，也加入品牌標誌狐狸元素，並以環保材質製成，展現細緻美感與可持續精神。貼心設計包括不同尺寸與去回程配色，讓旅程更具期待。

除了備品外，長榮航空也攜手長榮空廚，於2025年10月1日起在桃園—紐約航線推出全艙等的全新機上特色餐點。皇璽桂冠艙獻上「中西融合的頂尖工藝」，包括西式套餐中的沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」，以及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」。