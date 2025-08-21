快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空攜手Maison Kitsuné 小狐狸過夜包、睡衣10月登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質 rPET 布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖/長榮航空提供
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質 rPET 布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖/長榮航空提供

長榮航空變得更時尚了！宣布攜手潮牌Maison Kitsuné推出結合小狐狸元素的過夜包、睡衣和拖鞋，此系列用品將率先於今年10月3日開航的桃園—美國達拉斯航線登場，未來也會陸續導入其他長程線，粉絲們可以收一波。

長榮航空首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，全新睡衣以Maison Kitsuné經典狐狸圖騰為設計亮點，上衣繡有精緻LOGO，褲身則印有標誌性MONOGRAM圖騰，全套睡衣選用50%環保材質rPET布料製成，共有三種尺寸可供選擇，並特別規劃兩種顏色，去程航班提供黑色款、回程航班則為綠色款，搭配同色系拖鞋。

過夜包設計也走可愛風，從桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客可獲得狐狸頭斜背包，由國外返回桃園的旅客則是小狐狸經典圖騰包，包內備品有護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧以及精緻整線器，更新增背帶設計，下機後也能成為旅客的日常時尚配件。

長榮航空總經理孫嘉明指出，飛行不只是移動，更應是旅程中充滿驚喜與享受的一部分。此次與Maison Kitsuné的合作，看中其兼具法式時尚與日式簡約的品牌特質，完美呼應長榮航空的多元、跨文化與年輕化定位；在餐飲方面，則由長榮空廚專業團隊嚴選全球食材，為旅客量身打造獨特菜單，讓飛行化為生活中值得分享的美好時刻。

Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi表示，雙方理念契合，皆致力於卓越品質與深刻體驗。為長榮旅客設計的專屬過夜包與睡衣，不僅注重優雅與實用，也加入品牌標誌狐狸元素，並以環保材質製成，展現細緻美感與可持續精神。貼心設計包括不同尺寸與去回程配色，讓旅程更具期待。

除了備品外，長榮航空也攜手長榮空廚，於2025年10月1日起在桃園—紐約航線推出全艙等的全新機上特色餐點。皇璽桂冠艙獻上「中西融合的頂尖工藝」，包括西式套餐中的沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」，以及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」。

豪華經濟艙詮釋「顛覆性的價值升級」，主推主菜「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」，餐點搭配長榮桂冠酒店精緻巧克力。經濟艙則專注於「熟悉的風味與在地文化共鳴」，主菜「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」，濃縮了台灣的味道。

豪華經濟艙的「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」。圖/長榮航空提供
豪華經濟艙的「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」。圖/長榮航空提供
機上餐飲同步全新發表。圖/長榮航空提供
機上餐飲同步全新發表。圖/長榮航空提供
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質 rPET 布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖/長榮航空提供
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質 rPET 布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖/長榮航空提供
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質 rPET 布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖/長榮航空提供
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質 rPET 布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖/長榮航空提供
長榮航空桃園出發的長程線皇璽桂冠艙提供時尚又兼具功能性的狐狸頭斜背包，由國外返回桃園則提供小狐狸經典圖騰包。旅客除可以機上使用外，下機後更可成為個人時尚配件。圖/長榮航空提供
長榮航空桃園出發的長程線皇璽桂冠艙提供時尚又兼具功能性的狐狸頭斜背包，由國外返回桃園則提供小狐狸經典圖騰包。旅客除可以機上使用外，下機後更可成為個人時尚配件。圖/長榮航空提供

長榮 桃園 航線 拖鞋

延伸閱讀

誰是幸運兒？桃園YouBike第1億名騎士將出爐 預言成功拿蛋糕

長榮航空推全新備品 潮牌「小狐狸」10月3日達拉斯新航點登場

長榮航空攜手法日混血潮牌聯名睡衣、過夜包 開航達拉斯率先使用

長榮航空攜手法日潮流品牌 Maison Kitsuné 推出全新機上備品

相關新聞

一根30萬！麥當勞「999黃金薯條」抽獎帶回家 「搖搖薯條」限時回歸

「薯條」是麥當勞極具人氣的產品之一。呼應粉絲們的喜愛，麥當勞宣佈人氣商品「搖搖薯條」將於8月27日限時回歸8月25日還將...

「高年級生獨享」 礁溪老爺揪團入住一泊二食9,999元起

看好60歲以上熟齡旅遊市場，礁溪老爺酒店推出的「高年級住房專案」詢問與預訂率皆持續上升，只要年滿60歲入住，享房型升等、...

長榮航空攜手Maison Kitsuné 小狐狸過夜包、睡衣10月登場

長榮航空變得更時尚了！宣布攜手潮牌Maison Kitsuné推出結合小狐狸元素的過夜包、睡衣和拖鞋，此系列用品將率先於...

快閃3天 韓國唯一米其林三星名廚Mingles客座台北晶華

台北晶華酒店宣布，將邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來台客座，於9月12日至14日在...

「方程式超跑」概念表大破1300萬 HUBLOT宇舶表MP-10極罕抵台

時間是一種無形的概念，但人們發明手表後則以具象的指針與面盤來指示。瑞士高級鐘表品牌宇舶（HUBLOT）發表全新MP-10...

中秋月餅自己做才有心！「烘焙找材料」攜手「找課程」掀節慶烘焙熱潮

還在找要買哪家的中秋月餅嗎？現在「手作月餅」正是一股熱潮。隨著中秋節腳步將至，越來越多人選擇以「手作」方式為節日增添儀式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。