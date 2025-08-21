一根30萬！麥當勞「999黃金薯條」抽獎帶回家 「搖搖薯條」限時回歸

「薯條」是麥當勞極具人氣的產品之一。呼應粉絲們的喜愛，麥當勞宣佈人氣商品「搖搖薯條」將於8月27日限時回歸8月25日還將推出全新形象片《功夫薯條》，詮釋民眾日常生活中的薯條保衛戰。另外，民眾只要完成社群任務，就有機會獲得999純金的「黃金薯條」，價值超過30萬元。

自2024年短暫回歸之後，麥當勞「搖搖薯條」將於8月17日至10月7日期間限時回歸，共有「海苔風味」、「蔥辣風味」兩種搖搖粉可供選擇，單點每份69元。購買經典配餐選擇大薯，也可免費升級搖搖薯條。

也因許多人購買薯條之後，身邊總會有人會出現爭食，讓人產生「護薯」行動。因此麥當勞今年以「護薯」為動作主題，推出全新形象片《功夫薯條》。由《還錢》與《第九分局》導演王鼎霖執導、金馬獎動作指導洪昰顥擔任動作設計、金馬最佳作曲人侯志堅擔任音樂製作、新生代演員何曼希領銜演出，預計8月25日上線。