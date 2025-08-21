快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

快閃3天 韓國唯一米其林三星名廚Mingles客座台北晶華

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北晶華酒店將於今年9月邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來台客座。圖/台北晶華提供
台北晶華酒店將於今年9月邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來台客座。圖/台北晶華提供

台北晶華酒店宣布，將邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來台客座，於9月12日至14日在飯店二樓Robin’s Grill舉辦4場餐會，菜單以「韓醬」為靈魂，嚴選當令珍稀食材，結合主廚細膩的發酵技藝與現代烹飪手法，精心打造多道必嘗佳作。每客19,800 + 10%元，席次有限，售完為止。

現年41歲的主廚姜珉求，廚藝足跡遍布歐美與亞洲，他從巴哈馬Nobu Atlantis最年輕行政主廚，到西班牙三星名廚Martín Berasategui、Zuberoa、El Bohio 的嚴苛廚房，累積了跨文化的豐厚底蘊。2014年，他在首爾清潭洞創立了屬於自己的Mingles餐廳，短短數年，Mingles便站上國際舞台—2016年起連續多年入選《亞洲50大最佳餐廳》，2021年名列亞洲第10、韓國第1，同年更獲Inedit Damm主廚之選獎（Chefs’ Choice Award）。2017年起，更年年獲得米其林星級肯定，2025年榮登三星寶座，成為韓國當年度唯一一間三星餐廳。

Mingles餐廳以「韓醬」為料理核心，運用泡菜、醃漬蔬菜、果醋等發酵元素演繹韓式經典，也注入國際化的層次與美學，成功為「融合菜」正名。除屢獲米其林肯定外，Mingles也積極與世界頂尖餐廳合作，包括哥本哈根108、倫敦 Ikoyi、巴黎L’Astrance、紐約Gramercy Tavern、Blue Hill及奧地利Ikarus計畫，持續推動韓國料理的國際交流與創新發展。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「姜珉求主廚曾於2016年客座晶華，當時便以獨特的新派韓式料理為台灣饕客帶來耳目一新的感受。9年後，他帶著韓國唯一米其林三星主廚的榮耀再度回歸，對我們而言別具意義。」

訂位可洽：02-2523-8000轉Robin’s Grill

台北晶華酒店地址：台北市中山北路2段39巷3號

2014年，姜珉求（Mingoo Kang）主廚在首爾清潭洞創立屬於自己的Mingles餐廳，以韓國料理為根基，融入多國技法，開創獨特的當代韓食風格。圖/台北晶華提供
2014年，姜珉求（Mingoo Kang）主廚在首爾清潭洞創立屬於自己的Mingles餐廳，以韓國料理為根基，融入多國技法，開創獨特的當代韓食風格。圖/台北晶華提供
Mingles餐廳2016年起連續多年入選《亞洲50大最佳餐廳》，2021年名列亞洲第10、韓國第1。2017年起更年年獲得米其林星級肯定，2025年榮登三星寶座，成為韓國當年度唯一一間三星餐廳。圖/台北晶華提供
Mingles餐廳2016年起連續多年入選《亞洲50大最佳餐廳》，2021年名列亞洲第10、韓國第1。2017年起更年年獲得米其林星級肯定，2025年榮登三星寶座，成為韓國當年度唯一一間三星餐廳。圖/台北晶華提供
Mingles餐廳經典料理「Jang Trio」可說是姜主廚集「韓味」大成的絕佳代表作，亦是其Mingles餐廳的招牌暢銷甜品。圖/台北晶華提供
Mingles餐廳經典料理「Jang Trio」可說是姜主廚集「韓味」大成的絕佳代表作，亦是其Mingles餐廳的招牌暢銷甜品。圖/台北晶華提供
Mingles餐廳經典料理「Mingling Pot」展現姜珉求主廚將創意與韓國傳統廚藝完美結合的匠心之作。圖/台北晶華提供
Mingles餐廳經典料理「Mingling Pot」展現姜珉求主廚將創意與韓國傳統廚藝完美結合的匠心之作。圖/台北晶華提供

餐廳 料理 米其林

延伸閱讀

南韓總統在明訪日前表態：慰安婦協議是國家承諾「不宜推翻」

龍樹諒預言害慘日本觀光？ 林氏璧：創史上7月新高、香港遊客衰退明顯

兩大粵菜名廚攜手！一星粵菜「雋」全新三款套餐 每人2680元起

南韓總統李在明不出席九三閱兵 改派「他」代表參加

相關新聞

量販超市第一槍！家樂福宣布無糖茶降價 搭中元普渡優惠

家樂福響應無糖飲品免徵貨物稅政策，21日宣布自8月22日起跟進統一調降無糖飲品售價，在量販通路打出第一槍，並結合中元...

一根30萬！麥當勞「999黃金薯條」抽獎帶回家 「搖搖薯條」限時回歸

「薯條」是麥當勞極具人氣的產品之一。呼應粉絲們的喜愛，麥當勞宣佈人氣商品「搖搖薯條」將於8月27日限時回歸8月25日還將...

快閃3天 韓國唯一米其林三星名廚Mingles客座台北晶華

台北晶華酒店宣布，將邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來台客座，於9月12日至14日在...

「方程式超跑」概念表大破1300萬 HUBLOT宇舶表MP-10極罕抵台

時間是一種無形的概念，但人們發明手表後則以具象的指針與面盤來指示。瑞士高級鐘表品牌宇舶（HUBLOT）發表全新MP-10...

中秋月餅自己做才有心！「烘焙找材料」攜手「找課程」掀節慶烘焙熱潮

還在找要買哪家的中秋月餅嗎？現在「手作月餅」正是一股熱潮。隨著中秋節腳步將至，越來越多人選擇以「手作」方式為節日增添儀式...

24款酒牆無限暢飲＋電話交友 信義區「椒朋友麻辣鍋」還有DJ一起嗨

繼原有的鍋物、燒肉、日本料理等餐飲類型後，「馬辣集團」今夏以「鍋物×酒牆×DJ」三大元素，推出全新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。