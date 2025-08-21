快閃3天 韓國唯一米其林三星名廚Mingles客座台北晶華

台北晶華酒店宣布，將邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來台客座，於9月12日至14日在飯店二樓Robin’s Grill舉辦4場餐會，菜單以「韓醬」為靈魂，嚴選當令珍稀食材，結合主廚細膩的發酵技藝與現代烹飪手法，精心打造多道必嘗佳作。每客19,800 + 10%元，席次有限，售完為止。

現年41歲的主廚姜珉求，廚藝足跡遍布歐美與亞洲，他從巴哈馬Nobu Atlantis最年輕行政主廚，到西班牙三星名廚Martín Berasategui、Zuberoa、El Bohio 的嚴苛廚房，累積了跨文化的豐厚底蘊。2014年，他在首爾清潭洞創立了屬於自己的Mingles餐廳，短短數年，Mingles便站上國際舞台—2016年起連續多年入選《亞洲50大最佳餐廳》，2021年名列亞洲第10、韓國第1，同年更獲Inedit Damm主廚之選獎（Chefs’ Choice Award）。2017年起，更年年獲得米其林星級肯定，2025年榮登三星寶座，成為韓國當年度唯一一間三星餐廳。

Mingles餐廳以「韓醬」為料理核心，運用泡菜、醃漬蔬菜、果醋等發酵元素演繹韓式經典，也注入國際化的層次與美學，成功為「融合菜」正名。除屢獲米其林肯定外，Mingles也積極與世界頂尖餐廳合作，包括哥本哈根108、倫敦 Ikoyi、巴黎L’Astrance、紐約Gramercy Tavern、Blue Hill及奧地利Ikarus計畫，持續推動韓國料理的國際交流與創新發展。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「姜珉求主廚曾於2016年客座晶華，當時便以獨特的新派韓式料理為台灣饕客帶來耳目一新的感受。9年後，他帶著韓國唯一米其林三星主廚的榮耀再度回歸，對我們而言別具意義。」

訂位可洽：02-2523-8000轉Robin’s Grill 台北晶華酒店地址：台北市中山北路2段39巷3號