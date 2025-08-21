「方程式超跑」概念表大破1300萬 HUBLOT宇舶表MP-10極罕抵台

時間是一種無形的概念，但人們發明手表後則以具象的指針與面盤來指示。瑞士高級鐘表品牌宇舶（HUBLOT）發表全新MP-10「無瑕之光Sapphire」與「玄影之黑All Black Ceramic」兩只限量表，像是將方程式賽車轉譯成手上的時光引擎，領航前往一方無人知曉的美學秘境。

HUBLOT的MP-10去年曾推出鈦金版本並獲Red Dot 2024設計獎肯定，今年再接續發表了限量30只的「無瑕之光Sapphire」款與限量50只的「玄影之黑All Black Ceramic」款，後者訂價1,018萬5,000元，前者更上看1,358萬元，是一台戴上手的方程式超級跑車。

表款使用多達592個零件組成的HUB9013自動上鍊鏤空機芯本身就是一款前衛之作。HUBLOT宛如化身「超級全能空間王」，在51.5 x 41.5 x 22.4毫米的空間內為HUB9013賦予了「陀飛輪重力動能系統」，四重滾軸組成的垂直動力傳輸與顯時系統將分別指示時鐘、分鐘、動力儲存，最下方則為傾斜35度角的陀飛輪框架顯示秒鐘。機芯兩側還具備22K白金線性配重系統，透過雙向往復回收能量取代了自動盤的功能進而為表款上鍊。

正因如斯前衛的時間觀念，讓MP-10表款並擁有獨一無二的視覺外在：「無瑕之光Sapphire」款使用了具連續弧面與複雜倒角的藍寶石水晶表殼，「玄影之黑All Black Ceramic」款則透過高密度燒結後加上微噴砂質感的全黑陶瓷，耐磨強悍，並帶有「復古未來主義」（Retro-futurism）的夢幻情調。