中秋月餅自己做才有心！「烘焙找材料」攜手「找課程」掀節慶烘焙熱潮

「烘焙找材料」推出眾多月餅餡料。圖／烘焙找材料提供 還在找要買哪家的中秋月餅嗎？現在「手作月餅」正是一股熱潮。隨著中秋節腳步將至，越來越多人選擇以「手作」方式為節日增添儀式感。烘焙電商平台「烘焙找材料」今年再度推出多款熱銷自有品牌焙日餡料，有多元口味可供選擇，且攜手線上課程平台「找課程 HeyMaster」，開設一系列中秋限定的月餅製作課程，讓消費者從選料、動手、到分享一氣呵成，輕鬆打造屬於自己的中秋味，自己親手製作的月餅，不論是送禮、與家人好友分享食用，都能傳遞最真摯的心意。

「烘焙找材料」多年來深耕烘焙市場，自有品牌餡料以口味多元、品質穩定、使用方便受到廣大手作族群喜愛。今年中秋主打的口味包含經典烏豆沙、金沙奶黃、蜜釀玫瑰、柚香蘋果與茉莉奶綠等，滿足不同風格月餅的創意搭配。

不只是家庭手作，許多中小型甜點工作室也指定使用「烘焙找材料」的自有品牌焙日餡料產品，作為自家中秋禮盒的製作來源。「今年備貨比去年增加三成，熱門口味預計9月底前完售。」烘焙找材料品牌方表示。

「烘焙找材料」自有品牌焙日推出的蜜釀玫瑰餡料。圖／烘焙找材料提供 「烘焙找材料」自有品牌焙日推出的茉莉奶綠餡。圖／烘焙找材料提供

線上學月餅製作超熱門 中秋手作課程熱烈報名中

除了原料熱賣，「台「找課程 HeyMaster」也同步推出中秋限定的線上月餅課程系列，由多位人氣老師親自授課，內容涵蓋廣式月餅、流心奶皇月餅、台式蛋黃酥、冰皮月餅等熱門款式。課程可隨時回放，無論新手或有經驗者都能在家照自己生活節奏來學習。

「不只是在學烘焙，更是在創造與家人共享的記憶。」台「找課程 HeyMaster團隊表示，許多學員回饋課程不僅提升烘焙技巧，也讓中秋送禮變得更有溫度。報名課程者還可直接一站式於「烘焙找材料」購買食材與餡料，讓學與做能無縫接軌。

找課程 HeyMaster推出的「吳一無二」中秋線上課。圖／找課程提供

節慶轉型 打造從學習到材料的一站式體驗

面對節慶消費模式轉變，「烘焙找材料」與「找課程 HeyMaster」聯手打造的學習 × 材料 × 分享生態，正逐步成為市場趨勢的風向球。從自有品牌餡料開發、線上課程教學、社群互動，到學員作品回饋、再度購買材料，品牌以實際行動推動「每一位使用者都能成為創作者」的理念。