快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋月餅自己做才有心！「烘焙找材料」攜手「找課程」掀節慶烘焙熱潮

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
找課程 HeyMaster推出的十款中式酥餅飄香上桌線上課程。圖／找課程提供
找課程 HeyMaster推出的十款中式酥餅飄香上桌線上課程。圖／找課程提供

「烘焙找材料」推出眾多月餅餡料。圖／烘焙找材料提供
「烘焙找材料」推出眾多月餅餡料。圖／烘焙找材料提供
還在找要買哪家的中秋月餅嗎？現在「手作月餅」正是一股熱潮。隨著中秋節腳步將至，越來越多人選擇以「手作」方式為節日增添儀式感。烘焙電商平台「烘焙找材料」今年再度推出多款熱銷自有品牌焙日餡料，有多元口味可供選擇，且攜手線上課程平台「找課程 HeyMaster」，開設一系列中秋限定的月餅製作課程，讓消費者從選料、動手、到分享一氣呵成，輕鬆打造屬於自己的中秋味，自己親手製作的月餅，不論是送禮、與家人好友分享食用，都能傳遞最真摯的心意。

烘焙找材料」多年來深耕烘焙市場，自有品牌餡料以口味多元、品質穩定、使用方便受到廣大手作族群喜愛。今年中秋主打的口味包含經典烏豆沙、金沙奶黃、蜜釀玫瑰、柚香蘋果與茉莉奶綠等，滿足不同風格月餅的創意搭配。

不只是家庭手作，許多中小型甜點工作室也指定使用「烘焙找材料」的自有品牌焙日餡料產品，作為自家中秋禮盒的製作來源。「今年備貨比去年增加三成，熱門口味預計9月底前完售。」烘焙找材料品牌方表示。

「烘焙找材料」自有品牌焙日推出的蜜釀玫瑰餡料。圖／烘焙找材料提供
「烘焙找材料」自有品牌焙日推出的蜜釀玫瑰餡料。圖／烘焙找材料提供
「烘焙找材料」自有品牌焙日推出的茉莉奶綠餡。圖／烘焙找材料提供
「烘焙找材料」自有品牌焙日推出的茉莉奶綠餡。圖／烘焙找材料提供

線上學月餅製作超熱門　中秋手作課程熱烈報名中

除了原料熱賣，「台「找課程 HeyMaster」也同步推出中秋限定的線上月餅課程系列，由多位人氣老師親自授課，內容涵蓋廣式月餅、流心奶皇月餅、台式蛋黃酥、冰皮月餅等熱門款式。課程可隨時回放，無論新手或有經驗者都能在家照自己生活節奏來學習。

「不只是在學烘焙，更是在創造與家人共享的記憶。」台「找課程 HeyMaster團隊表示，許多學員回饋課程不僅提升烘焙技巧，也讓中秋送禮變得更有溫度。報名課程者還可直接一站式於「烘焙找材料」購買食材與餡料，讓學與做能無縫接軌。

找課程 HeyMaster推出的「吳一無二」中秋線上課。圖／找課程提供
找課程 HeyMaster推出的「吳一無二」中秋線上課。圖／找課程提供

節慶轉型　打造從學習到材料的一站式體驗

面對節慶消費模式轉變，「烘焙找材料」與「找課程 HeyMaster」聯手打造的學習 × 材料 × 分享生態，正逐步成為市場趨勢的風向球。從自有品牌餡料開發、線上課程教學、社群互動，到學員作品回饋、再度購買材料，品牌以實際行動推動「每一位使用者都能成為創作者」的理念。

烘焙 月餅 材料

延伸閱讀

皮薄到會透餡才是極品！新營鬧區「水餃專賣店」推薦 初訪必點「冰花煎餃、酸辣湯」 還有「這款配菜」口味很台南

廣東茂名月餅年銷台幣167億元 出口年增2成

中秋送暖 庇護工場推多元禮品 朱惕之：看到努力與進步

第一屆500甜／柯亞果醬限定「山禮玉荷包」口味 獻烘焙千層捲捲酥熱銷

相關新聞

量販超市第一槍！家樂福宣布無糖茶降價 搭中元普渡優惠

家樂福響應無糖飲品免徵貨物稅政策，21日宣布自8月22日起跟進統一調降無糖飲品售價，在量販通路打出第一槍，並結合中元...

一根30萬！麥當勞「999黃金薯條」抽獎帶回家 「搖搖薯條」限時回歸

「薯條」是麥當勞極具人氣的產品之一。呼應粉絲們的喜愛，麥當勞宣佈人氣商品「搖搖薯條」將於8月27日限時回歸8月25日還將...

快閃3天 韓國唯一米其林三星名廚Mingles客座台北晶華

台北晶華酒店宣布，將邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來台客座，於9月12日至14日在...

「方程式超跑」概念表大破1300萬 HUBLOT宇舶表MP-10極罕抵台

時間是一種無形的概念，但人們發明手表後則以具象的指針與面盤來指示。瑞士高級鐘表品牌宇舶（HUBLOT）發表全新MP-10...

中秋月餅自己做才有心！「烘焙找材料」攜手「找課程」掀節慶烘焙熱潮

還在找要買哪家的中秋月餅嗎？現在「手作月餅」正是一股熱潮。隨著中秋節腳步將至，越來越多人選擇以「手作」方式為節日增添儀式...

24款酒牆無限暢飲＋電話交友 信義區「椒朋友麻辣鍋」還有DJ一起嗨

繼原有的鍋物、燒肉、日本料理等餐飲類型後，「馬辣集團」今夏以「鍋物×酒牆×DJ」三大元素，推出全新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。