24款酒牆無限暢飲＋電話交友 信義區「椒朋友麻辣鍋」還有DJ一起嗨

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
椒朋友提供多種湯底與特色肉品、炸物，可單點亦可選擇套餐方案。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
椒朋友提供多種湯底與特色肉品、炸物，可單點亦可選擇套餐方案。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

繼原有的鍋物、燒肉、日本料理等餐飲類型後，「馬辣集團」今夏以「鍋物×酒牆×DJ」三大元素，推出全新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」，不僅設計拉霸酒牆無限暢飲，同時還有「來電交朋友」創意互動設備，讓吃鍋成為有趣的社交派對。

位於台北信義區DREAM PLAZA的「椒朋友辛潮麻辣鍋」，以鍋物套餐的型態，提供有九葉青花椒麻辣鍋、貢布胡椒豬肚雞鍋、花膠干貝美人鍋、北海道起司牛奶鍋、蟲草花菇精力鍋等湯底，肉品則囊括日本鹿耳島A5和牛、美國SRF極黑黑毛和牛、澳洲M8~9⁺冠軍和牛、美國特級無骨牛小排等品項，選擇眾多。此外，還有豐富的海鮮食材，以及港式脆皮炸雞、美式咔拉炸雞、蜂蜜蜜汁雞翅等下酒炸物。單點低消每人600元起，雙人套餐1,280元起。

椒朋友最大的特色之一，就是店內打造信義區最大LED潮酒牆，共計提供24款拉霸酒牆無限暢飲，包括16支酒精飲料、8支無酒精特調飲料，其他包括GODIVA雪糕、哈根達斯冰淇淋、莫凡彼冰淇淋也均可無限享用。酒牆上方設有12公尺巨型環場LED螢幕，炫目的環景影片搭配環場重低音音樂，讓火鍋店變身潮流派對。每週五至週日晚間19:00～21:00，店內也會規劃DJ之夜，更添用餐氣氛。

同時，店內餐桌也設計「來電交朋友」桌號電話聊天功能。每桌均設有燈牌與電話，用餐賓客可自由選擇「亮燈接來電」，在用餐過程中與其他桌鍋友互動聊天，宛如將交友APP的有趣遊戲直接搬進餐廳，增添驚喜與笑聲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

椒朋友最大的特色之一，就是店內打造信義區最大LED潮酒牆，可享無限暢飲。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
椒朋友最大的特色之一，就是店內打造信義區最大LED潮酒牆，可享無限暢飲。圖／馬辣提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「椒朋友辛潮麻辣鍋」以「鍋物×酒牆×DJ」三大元素，營造潮流氣氛。圖／馬辣提供
「椒朋友辛潮麻辣鍋」以「鍋物×酒牆×DJ」三大元素，營造潮流氣氛。圖／馬辣提供

