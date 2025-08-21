快訊

全家便利商店「香蕉酷繽沙、Let’s Tea香蕉火龍果牛奶」新登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店Let’s Tea夏季吸睛新品「香蕉火龍果牛奶」，嚴選熟成黃金香蕉與紅肉火龍果，融合醇厚奶香，紅紫與淡黃交織出夏日專屬浪漫粉紫色澤，還有「香蕉牛奶酷繽沙」、「香蕉咖啡酷繽沙」，9月2日前單杯嘗鮮價59元（原價65元）；另有「無敵霜沙」組合優惠價89元。圖／全家便利商店提供
夏日熱浪不停歇，加上清爽飲食需求當道，新鮮水果、水果系飲品及甜點成消費首選。國產香蕉正值盛產期，全家便利商店攜手農業部農糧署及香蕉策略聯盟力挺國產香蕉，將以香蕉入料，推出香蕉牛奶酷繽沙、無敵霜沙及Let’s Tea香蕉火龍果牛奶等4款果味清爽、奶香濃郁的消暑好滋味。此外，即日起至9月16日祭出履歷珍珠芭樂、聖女小番茄及富士蘋果等即食切片與盒裝水果全品項搭配選購香蕉單入再省5元。

「全家」攜手農業部農糧署及香蕉策略聯盟，今年6月底起陸續以「香蕉積分趣」APP活動、研發推出「一根QQ蕉」香蕉造型蛋糕，鼓勵消費者品味多元形式的在地好滋味。即日起再推出夏季吸睛新品Let’s Tea「香蕉火龍果牛奶」，嚴選熟成黃金香蕉與紅肉火龍果，融合醇厚奶香，紅紫與淡黃交織出夏日專屬浪漫粉紫色澤，天然無負擔，9月2日前可享嘗鮮價59元（原價65元）。

另有「香蕉牛奶酷繽沙」與「香蕉咖啡酷繽沙」，以自然熟成香蕉的甜香為基底，綿密沁涼、果香濃厚，可依喜好選擇加入牛奶增添柔滑口感，或結合咖啡品嚐甜中帶苦的大人系風味，酷繽沙嘗鮮價59元（原價65元）；想犒賞自己，還能升級加上三圈半霜淇淋，化身奢華「無敵霜沙」，一杯盡享雙重滋味，優惠價89元（原價114元）。

想力挺在地水果，「全家」推出「全民吃水果」香蕉優惠，砂糖橘、奇異果、富士蘋果、聖女小番茄到綜合水果切盤等約20款即食截切水果，即日起至9月16日任一搭配香蕉單入即可再省5元。

消費者亦能透過FamiPort型錄預購選購數量多、規格佳的水果禮盒，即日起至10月14日可享2件95折、3件92折優惠。亮點商品包含有「王者之梨」美譽的福和「寶島甘露梨6粒禮盒」，果型金黃飽滿、皮薄多汁、口感細緻清甜，售價1,299元；東勢區農會「總統梨6粒禮盒」細脆多汁、香甜宜人，售價1,280元；果肉如紅寶石般的「澳洲血橙卡拉卡拉禮盒」，帶有淡淡紅葡萄柚與莓果香氣，售價470元。若想提前為中秋送禮準備，也有玉美與麻豆區農會5台斤文旦禮盒，售價520元起。

美國加州葡萄在地中海型氣候與中央谷地肥沃土壤孕育下，酸甜平衡、風味濃郁，即日起至9月16日在「全家」4,300間店舖也吃得到產地直送的鮮甜滋味，同步推出「美國加州葡萄季集章趣」，即日起至9月16日活動期間購買超過10款加州葡萄品項任一款，即可於APP集章，集滿3章即可免費兌換加州綠無籽葡萄一袋，數量有限、送完為止。

有甜點專賣店等級美譽的minimore再推果真系列清爽新作「綠葡萄大福」，以新鮮綠葡萄裹入甜而不膩的白豆沙Q彈麻糬，橫切剖面宛如綠寶石般晶瑩透亮，果肉映襯雪白外皮，售價45元。即日起購買「全家」指定Let’s Café 中杯以上咖啡品項搭配minimore任一甜點，即享甜點半價優惠。

「全家」亦同步推出「草莓甜心Q堤」、「橙香優格Q堤」及「黑可可歐菲娜」3款甜甜圈新品，Q堤使用日本直輸麵粉，並透過超商獨家甜甜圈專線，精準掌控油炸溫度與時間，造就軟Q回彈的迷人口感，再結合草莓風味及優格風味可可淋醬，層次豐富更添風味，9月2日前指定甜甜圈系列商品任選2件享79折優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店FamiPort型錄預購可選購數量多、規格佳的水果禮盒，即日起至10月14日可享2件95折、3件92折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「美國加州葡萄季集章趣」即日起至9月16日登場，活動期間購買超過10款加州葡萄品項任一款，即可於APP集章，集滿3章即可免費兌換加州綠無籽葡萄一袋，數量有限、送完為止。同步推出「全民吃水果」香蕉優惠，約20款截切水果任一搭配香蕉單入再省5元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「草莓甜心Q堤」、「橙香優格Q堤」及「黑可可歐菲娜」3款甜甜圈新品即日起陸續上市，9月2日前指定甜甜圈系列商品任2件享79折優惠。圖／全家便利商店提供
