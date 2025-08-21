跟著檀健次秋冬帥一波！HOGAN 2025秋冬形象廣告 巧曬米蘭街頭摩登

秋冬的腳步已在不遠處，義大利時尚品牌HOGAN發表了2025秋冬形象廣告，由品牌全球代言人、中國男星檀健次入鏡，透過麂皮、大地色系、休閒球鞋等多重元素，勾勒出義大利街頭的愜意生活姿態。

HOGAN是源自義大利的時尚品牌，主打輕鬆、兼容於時尚與街頭的多元風格。2025秋冬形象廣告中，檀健次時而倚靠在皮革單椅、時而騰空踩起舞步蓄勢待發。全數造型中他多以簡約風格的夾克搭配深色系、西裝褲與一雙搶眼的休閒鞋，沈穩都會中不失輕快，可成為20-60歲全齡男子的衣櫃造型參考。

HOGAN 2025秋冬並推出新款的H-Stripes系列、Hyperlight系列、HOGAN Cool系列與H691系列。品牌最具辨識度的H-Stripes系列本季帶來新配色：燕麥色垂直凹槽條紋輕盈鞋底，同時再將鞋側的H logo延伸至後跟，修長俐落；以1980年代慢跑鞋風格重新出發的Hyperlight系列，則有咖啡色H Logo搭配米色皮革與麂皮的簡約款，可從秋冬邁向春夏、成為一年四季鞋櫃的基本款。