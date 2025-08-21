跟著檀健次秋冬帥一波！HOGAN 2025秋冬形象廣告 巧曬米蘭街頭摩登

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
手持HOGAN Cool新款鞋履的檀健次，以裸麥色麂皮夾克內搭黑色，也成為秋冬的男士造型風格示範。圖／HOGAN提供
手持HOGAN Cool新款鞋履的檀健次，以裸麥色麂皮夾克內搭黑色，也成為秋冬的男士造型風格示範。圖／HOGAN提供

秋冬的腳步已在不遠處，義大利時尚品牌HOGAN發表了2025秋冬形象廣告，由品牌全球代言人、中國男星檀健次入鏡，透過麂皮、大地色系、休閒球鞋等多重元素，勾勒出義大利街頭的愜意生活姿態。

HOGAN是源自義大利的時尚品牌，主打輕鬆、兼容於時尚與街頭的多元風格。2025秋冬形象廣告中，檀健次時而倚靠在皮革單椅、時而騰空踩起舞步蓄勢待發。全數造型中他多以簡約風格的夾克搭配深色系、西裝褲與一雙搶眼的休閒鞋，沈穩都會中不失輕快，可成為20-60歲全齡男子的衣櫃造型參考。

HOGAN 2025秋冬並推出新款的H-Stripes系列、Hyperlight系列、HOGAN Cool系列與H691系列。品牌最具辨識度的H-Stripes系列本季帶來新配色：燕麥色垂直凹槽條紋輕盈鞋底，同時再將鞋側的H logo延伸至後跟，修長俐落；以1980年代慢跑鞋風格重新出發的Hyperlight系列，則有咖啡色H Logo搭配米色皮革與麂皮的簡約款，可從秋冬邁向春夏、成為一年四季鞋櫃的基本款。 

一雙有著牛奶糖色膠底的HOGAN Cool鞋款則倍檀健次搭配上黑色長衫、裸麥色麂皮夾克，透過色彩的對比呼應，修飾身型、也粗獷也精緻。新款H691系列則從1990年代歐美盛行的滑板文化出發，厚實但輕盈的鞋底與滾邊加上勾勒出H Logo的黑色剪影，跨越常規、恣意踩出秋冬精彩新方向。 

源自義大利的HOGAN主打兼容時尚與街頭的多元風格，單品並包含鞋履、包款、服裝。圖／HOGAN提供
源自義大利的HOGAN主打兼容時尚與街頭的多元風格，單品並包含鞋履、包款、服裝。圖／HOGAN提供
檀健次是HOGAN的全球代言人，並在近日發表的2025秋冬形象廣告中帥氣入鏡。圖／HOGAN提供
檀健次是HOGAN的全球代言人，並在近日發表的2025秋冬形象廣告中帥氣入鏡。圖／HOGAN提供
HOGAN發表了2025秋冬形象廣告，由中國男星檀健次入鏡，勾勒出義大利街頭的生活風格姿態。圖／HOGAN提供
HOGAN發表了2025秋冬形象廣告，由中國男星檀健次入鏡，勾勒出義大利街頭的生活風格姿態。圖／HOGAN提供

品牌 義大利

