Google Pixel 10系列手機 今日在台灣推出

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Google今（21）日在台灣推出Pixel 10 系列手機，Google硬體副總裁彭昱鈞（中）表示，台灣辦公室Pixel研發團隊成員也現身說法，分享產品背後的開發故事。記者馬瑞璿／攝影
Google今（21）日在台灣推出Pixel 10 系列手機，Google硬體副總裁彭昱鈞（中）表示，台灣辦公室Pixel研發團隊成員也現身說法，分享產品背後的開發故事。記者馬瑞璿／攝影

Google今（21）日在台灣推出Pixel 10 系列手機，Google硬體副總裁彭昱鈞指出，這是Google的第十代Pixel手機，全新Tensor G5自研晶片搭配硬體升級，實現更多Google人工智慧（AI）技術應用。中華電信、台灣大哥大也於今日起開放Pixel 10預購方案，搭配高資費、長租期，民眾可以0元將Pixel 10帶回家。

Google台灣擁有是美國以外最大的工程師研發團隊。彭昱鈞表示，近年來，Google在台灣不僅擁有多元研發團隊，深化硬體產品與功能研發，也持續透過不同方式，讓台灣消費者感受Google Pixel的AI魅力。今年除了再次打造的「Google Pixel Space 快閃體驗空間」，更首次嘗試透過系列影片，邀請幾位台灣辦公室Pixel研發團隊成員現身說法，分享產品背後的開發故事，也讓大家能一窺台灣團隊的幕後身影。

彭昱鈞表示，Pixel 10系列採用最新Tensor G5自研晶片，這是Google推出Tensor晶片以來，升級幅度最大的一代，透過強大效能提升，為Pixel使用者帶來更流暢快速的操作體驗，也提供更實用的AI功能。不僅如此，Tensor G5是由GoogleDeepMind共同設計開發，將會率先運行最新的Gemini Nano模型，讓更多生成式AI體驗能夠在手機裝置上運行，讓使用者可以更輕鬆處理生活大小事。

中華電信今天宣布，即日起開放Pixel 10、 Pixel 10 Pro、 Pixel 10 Pro XL預購，搭配「精采5G」優惠方案，月繳1399元（48個月租期）， Google Pixel 10 128G專案價0元起。

台灣大也宣布，即日起正式開放Pixel 10、 Pixel 10 Pro與Pixel 10 Pro XL三款手機預約，並於8月28日開賣。Pixel 10 Pro Fold與Pixel Buds 2a則將於10月9日上市、Pixel Watch 4智慧手表將於11月登場。凡申辦台灣大月付1399元起5G專案，即可0元入手Google Pixel 10。

Pixel 團隊 快閃 Google 使用者

相關新聞

量販超市第一槍！家樂福宣布無糖茶降價 搭中元普渡優惠

家樂福響應無糖飲品免徵貨物稅政策，21日宣布自8月22日起跟進統一調降無糖飲品售價，在量販通路打出第一槍，並結合中元...

Google Pixel 10系列手機 今日在台灣推出

Google今（21）日在台灣推出Pixel 10 系列手機，Google硬體副總裁彭昱鈞指出，這是Google的第十代...

蟬聯世界冠軍！金車柏克金科隆啤酒世界啤酒大獎奪雙冠

「金車柏克金科隆啤酒」再度於國際舞台上大放異彩，繼去年榮獲世界啤酒大獎 （World Beer Awards, WBA)...

momo 整合物流與安裝團隊 宣布推出「大家電58H快配」服務

節能家電成為家庭換機首選，然而「購買容易、安裝難」始終是大家電網購的最大痛點。富邦媒（8454）旗下momo購物網21日...

無糖茶免稅效應擴大 家樂福、7-ELEVEN 齊降價搶客

響應無糖免徵貨物稅，家樂福、統一超7-ELEVEN跟進統一無糖飲品市售價格調降。

LaLaport 南港半年吸引500萬人潮 KidZania 攜手星宇航空2026登場

三井不動產集團大型區域型購物中心LaLaport南港於2025年3月開幕，約300家店鋪陸續進駐，開店率已超過九成。其中...

