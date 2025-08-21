蟬聯世界冠軍！金車柏克金科隆啤酒世界啤酒大獎奪雙冠

「金車柏克金科隆啤酒」再度於國際舞台上大放異彩，繼去年榮獲世界啤酒大獎 （World Beer Awards, WBA) 「世界冠軍科隆啤酒（World's Best Kölsch）」後，今年不僅蟬聯該項殊榮，更一舉勇奪涵蓋所有淡色啤酒風格最高榮譽的「世界淡色啤酒冠軍（World's Best Pale Beer）」。

這款啤酒以頂層酵母發酵、低溫熟成，釋放西洋梨、百香果與甜瓜的清新果香，並同時選用100%德國特南（Tettnang）啤酒花，帶出優雅花香，酒體細緻純淨、乾爽易飲。在WBA「世界最佳淡色啤酒」評選中，共有17種類別角逐最高榮耀，而金車柏克金科隆啤酒憑藉清爽純淨的酒體，與細緻平衡的風味脫穎而出，最終獲得「世界淡色啤酒冠軍」殊榮。

英國WBA世界啤酒大獎自2007年創辦至今，已成為全球啤酒產業年度盛事，每年吸引世界各地頂尖酒廠齊聚角逐。今年金車柏克金啤酒共抱回2項世界冠軍、2項台灣區冠軍、2金、3銀與1銅，累積國際競賽獎項已突破360面，再次證明台灣在地鮮釀實力獲得全球肯定。

目前「金車柏克金科隆啤酒」已於全台7-ELEVEN與大量販售通路上市，讓啤酒愛好者能就近品味到世界級的清爽風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康