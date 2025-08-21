快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

蟬聯世界冠軍！金車柏克金科隆啤酒世界啤酒大獎奪雙冠

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導

「金車柏克金科隆啤酒」再度於國際舞台上大放異彩，繼去年榮獲世界啤酒大獎 （World Beer Awards, WBA) 「世界冠軍科隆啤酒（World's Best Kölsch）」後，今年不僅蟬聯該項殊榮，更一舉勇奪涵蓋所有淡色啤酒風格最高榮譽的「世界淡色啤酒冠軍（World's Best Pale Beer）」。

這款啤酒以頂層酵母發酵、低溫熟成，釋放西洋梨、百香果與甜瓜的清新果香，並同時選用100%德國特南（Tettnang）啤酒花，帶出優雅花香，酒體細緻純淨、乾爽易飲。在WBA「世界最佳淡色啤酒」評選中，共有17種類別角逐最高榮耀，而金車柏克金科隆啤酒憑藉清爽純淨的酒體，與細緻平衡的風味脫穎而出，最終獲得「世界淡色啤酒冠軍」殊榮。

英國WBA世界啤酒大獎自2007年創辦至今，已成為全球啤酒產業年度盛事，每年吸引世界各地頂尖酒廠齊聚角逐。今年金車柏克金啤酒共抱回2項世界冠軍、2項台灣區冠軍、2金、3銀與1銅，累積國際競賽獎項已突破360面，再次證明台灣在地鮮釀實力獲得全球肯定。

目前「金車柏克金科隆啤酒」已於全台7-ELEVEN與大量販售通路上市，讓啤酒愛好者能就近品味到世界級的清爽風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

舞台 低溫 世界冠軍

延伸閱讀

慕尼黑超商夜間禁售啤酒薯片 學生抗議成功暫緩禁令

還記得陸首個3A大作？遊戲科學公布新作《黑神話：鍾馗》宣傳片

遊戲科學揭新作《黑神話：鍾馗》！官方稱「才剛新建資料夾而已」

頭痛人物又來了！這回在基隆火車站南站潑灑稀飯和啤酒 鐵警逮捕送辦

相關新聞

量販超市第一槍！家樂福宣布無糖茶降價 搭中元普渡優惠

家樂福響應無糖飲品免徵貨物稅政策，21日宣布自8月22日起跟進統一調降無糖飲品售價，在量販通路打出第一槍，並結合中元...

Google Pixel 10系列手機 今日在台灣推出

Google今（21）日在台灣推出Pixel 10 系列手機，Google硬體副總裁彭昱鈞指出，這是Google的第十代...

蟬聯世界冠軍！金車柏克金科隆啤酒世界啤酒大獎奪雙冠

「金車柏克金科隆啤酒」再度於國際舞台上大放異彩，繼去年榮獲世界啤酒大獎 （World Beer Awards, WBA)...

momo 整合物流與安裝團隊 宣布推出「大家電58H快配」服務

節能家電成為家庭換機首選，然而「購買容易、安裝難」始終是大家電網購的最大痛點。富邦媒（8454）旗下momo購物網21日...

無糖茶免稅效應擴大 家樂福、7-ELEVEN 齊降價搶客

響應無糖免徵貨物稅，家樂福、統一超7-ELEVEN跟進統一無糖飲品市售價格調降。

LaLaport 南港半年吸引500萬人潮 KidZania 攜手星宇航空2026登場

三井不動產集團大型區域型購物中心LaLaport南港於2025年3月開幕，約300家店鋪陸續進駐，開店率已超過九成。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。