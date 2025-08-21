快訊

momo 整合物流與安裝團隊 宣布推出「大家電58H快配」服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

節能家電成為家庭換機首選，然而「購買容易、安裝難」始終是大家電網購的最大痛點。富邦媒（8454）旗下momo購物網21日宣布推出「大家電58H快配」服務，成為全台首家提供「大型家電最快隔日配送、並於下單後58小時內完成安裝」的電商平台，正式將「送裝合一」納入平台服務標準。

「58H快配」率先於北中南六都指定區域啟動，涵蓋電視、冰箱、洗衣機等主力品類，透過整合物流與安裝資源，打造從下單、配送到安裝的一站式解決方案，預期將有效提升顧客滿意度與下單轉換率，再度拉高momo在平台服務品質上的領先門檻。

momo指出，消費者在選購大型耐用品時，不再僅以價格為唯一指標，而是更重視整體交易流程的效率與交付品質，從下單、配送到安裝的時間安排與執行穩定性，已逐步納入購買決策的重要考量。

富邦媒總經理谷元宏表示，價格是消費者在意的因素之一，但當商品規格與價格日趨接近，交付體驗的品質與效率就成為真正拉開差異的關鍵。平台的價值不只在提供商品選項，而在於是否能協助消費者簡化流程、降低決策與等待成本。

除了第一線安裝服務的經驗觀察外，momo亦透過數據驗證使用者需求。近期針對《購買大型家電關鍵考量》所進行的線上問卷調查顯示，有35%的消費者最在意「配送與安裝時間」、32%看重「安裝施工品質」，顯示逾六成消費者將「交付效率與品質」視為購買決策核心。

進一步觀察momo會員行為，有54%用戶表示「若提供快配服務，將提高購買意願」，顯示消費者對於「迅速且安心」的期待，已從服務加分項轉變為選擇電商平台的重要原因。

momo率先於北中南六大都會及指定48個區域正式啟動「58H快配」服務，全面升級大型家電的購物與安裝體驗。此次momo整合自有物流與專業安裝團隊，導入「專人約裝服務」機制，凡於當日中午12點前下單並完成付款，最快可於當日中午12點起算58小時內完成配送與安裝，由專人主動聯繫並安排時程，讓消費者從下單到完工一次到位，實現真正「即買即裝」的一站式家電購物新標準。

momo 家電 消費

