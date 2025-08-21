無糖茶免稅效應擴大 家樂福、7-ELEVEN 齊降價搶客

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

響應無糖免徵貨物稅家樂福、統一超7-ELEVEN跟進統一無糖飲品市售價格調降。

家樂福表示，中元普渡再加碼優惠8月22日~9月9日，指定六款統一無糖茶，中元節加碼滿199元現折10元，其中，無糖茶飲包含茶裏王四季春茶/伯爵紅茶600ml、璞韻日本煎茶/四季青茶350ml、茶裏王綠茶玉露600ml以及原味本舖麥茶600ml。

此外，家樂福適逢中元普渡倒數黃金周，9月9日前家樂福多達80款箱裝/組裝/大毫升飲品享買一送一、二件省更多、點數10倍送外，為對抗物價上漲，端出總價三億元回饋金，倒數最後三波滿額九折回饋。

統一超表示，7-ELEVEN持續提供多元商品販售，商品售價依廠商定價為主。並配合廠商支持無糖飲料免徵貨物稅政策，7-ELEVEN指定商品售價調降一元：

茶裏王四季春茶PET600、茶裏王伯爵紅茶PET600、茶裏王綠茶玉露PET600原價降價為24元。

璞韻四季青茶PET350、璞韻日本煎茶PET350原價降價為34元。

原味本舖無糖麥茶PET600原價降價為29元。

