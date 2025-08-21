聽新聞
0:00 / 0:00
McQueen 2025秋冬形象廣告 19世紀唯美主義的維多莉亞哥德美學二創
英倫設計師品牌McQueen發表了2025秋冬形象廣告，由創意總監Seán McGirr主導、Glen Luchford擔任攝影與導演，鏡頭前的模特兒呈現了一種中世紀古典貴族般的迷離華美，並向十九世紀的唯美主義代表諸如愛爾蘭作家王爾德（Oscar Wilde）、演奏家Vesta Tilley與美國畫家Romaine Brooks致敬。
品牌創意總監Seán McGirr表示，「此系列植根於獨立思考者不妥協的自我表達，探掘傳統與越界之間的張力。其先鋒精神——關於品格、身份認同、理想主義與性別的當代叩問——於此刻尤具深意。」
活躍於1870至1920年代的英國演奏家Vesta Tilley是當時知名的男性造型模仿者，出生於羅馬的美國畫家Romaine Brooks則早早以中性造型與女同志身份自居，其畫作並以灰色調的女性肖像畫知名，並成為本季形象廣告的靈感來源；McQueen 2025秋冬形象廣告亦可視為一次女性主義、女性意志的彰顯，但以融合維多莉亞與哥德黑暗美學形式，飄逸登場。
身穿黑色皮外套的模特兒扭曲著身體、眼神迷濛地望向遠方；一手支撐著地面的同時，另一位模特兒則以黑色長風衣搭配細跟長靴，黑色蕾絲與翻飛的黑髮則神似不羈且躁動的靈魂；灰色調、以人為主的形象視覺宛如Romaine Brooks畫作的冷調風格，但披上了2025 McQueen的秋冬新裝，皺摺、蕾絲、宮廷式的剪裁結構特色，像重現了十九世紀的古典貴族服裝語彙，一種與時光逆行、離經叛道的驕傲姿態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言