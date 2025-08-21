McQueen 2025秋冬形象廣告 19世紀唯美主義的維多莉亞哥德美學二創

英倫設計師品牌McQueen發表了2025秋冬形象廣告，由創意總監Seán McGirr主導、Glen Luchford擔任攝影與導演，鏡頭前的模特兒呈現了一種中世紀古典貴族般的迷離華美，並向十九世紀的唯美主義代表諸如愛爾蘭作家王爾德（Oscar Wilde）、演奏家Vesta Tilley與美國畫家Romaine Brooks致敬。

品牌創意總監Seán McGirr表示，「此系列植根於獨立思考者不妥協的自我表達，探掘傳統與越界之間的張力。其先鋒精神——關於品格、身份認同、理想主義與性別的當代叩問——於此刻尤具深意。」

活躍於1870至1920年代的英國演奏家Vesta Tilley是當時知名的男性造型模仿者，出生於羅馬的美國畫家Romaine Brooks則早早以中性造型與女同志身份自居，其畫作並以灰色調的女性肖像畫知名，並成為本季形象廣告的靈感來源；McQueen 2025秋冬形象廣告亦可視為一次女性主義、女性意志的彰顯，但以融合維多莉亞與哥德黑暗美學形式，飄逸登場。