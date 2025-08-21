特力屋揭開開學季熱銷黑馬！這三款用品成全台爸媽掃貨首選

9月對各學齡學生或社會新鮮人來說，都是人生新階段的展開，無論是爸媽們或外宿生、租屋族都著手為新學期、新生活做萬全準備。特力屋觀察賣場人氣及買氣從7月開始明顯升溫，截至目前為止，開學相關用品熱銷前3名依序為「護眼檯燈、書桌及電腦椅」，其中「護眼檯燈」更在8月首兩周售出突破2,500件佳績。

此外，9月也是外宿租屋的入住旺季，小宅趨勢影響住戶對於生活空間的打造，更趨「複合精緻化」，其中特力屋的收納人氣商品「折疊收納凳」，不僅是椅凳，椅墊上蓋打開更有可收納物品的大容量，無需使用時更可輕鬆摺疊收起，不占據生活空間，7月整體銷量再創超過2,000件佳績，較上月相比明顯成長近2成。

為強力應援開學季，特力屋即日起至9月7日層架收納商品消費滿3,000元現折300元，辦公桌椅／書櫃滿5,000元現折500元(均可累折)，無論為開學做準備、打造外宿全新生活，特力屋官網亦可輕鬆挑選、一站購足，書桌、電腦椅等大型家具則可於實體店面試用、試坐，挑選最適合自己的用品，也可以諮詢服務人員安排宅配到府服務，趁著開學前到特力屋選購所需用品，用高CP值打造高效率學習環境。

現代爸媽相當注重孩子學習環境，希望提供他們既舒適又能專注的空間，特力屋觀察門市人流狀態，發現自7月起全家出動的家庭客明顯增加，且大多停留於開學季相關商品區試用研究，比對7月至目前相關銷售數據，整理出熱銷前三名依序為「護眼檯燈、電腦桌／書桌及電腦椅」。為孩子挑選合適的護眼檯燈，是打造良好學習環境的關鍵第一步，優質的檯燈不僅能保護視力，更能幫助孩子維持專注力。

特力屋建議，挑選護眼檯燈時需要考量的核心要素，包含最基本也最重要的「照明亮度與均勻度」，國家標準 (CNS)建議，書桌閱讀區的照度應在500-1,000勒克斯(Lux)之間，或是以AA級或A級照度標準認證的產品為主，代表其光線均勻度較佳，且有明確標示照度值或符合國家標準的產品，更有保障。

而燈光品質的不穩定容易造成視覺疲勞、眼睛不適，甚至頭痛或影響注意力，因此「避免頻閃及抗眩光」也非常重要；「藍光危害」部分則建議選擇通過國際光生物安全認證的產品，可以藍光危害等級為RG0(無危害等級)或RG1 (低危害等級)作為判斷標準；燈光的色溫將影響光線顏色及使用者的心理感受，選擇「多段式色溫檯燈」可依寫作業、畫圖、使用電腦或閱讀等不同使用情境，調整成最適合的模式；除了光線品質，「燈體結構」也是檯燈的選擇關鍵，建議選擇燈臂能靈活調整角度，照射範圍夠廣的檯燈。