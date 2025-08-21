兒童體驗設施「KidZania」宣布與星宇航空合作 進駐南港 LaLaport

備受親子客層殷殷期盼、也是台灣首座充滿寓教於樂的兒童體驗設施「KidZania」目標2026年開業，21日宣布將與「星宇航空」攜手合作。近日星宇航空的塗裝飛機也已悄悄降落在Mitsui Shopping Park LaLaport南港，今日起即可搶先在LaLaport南港5樓與這台壯觀的星宇航空塗裝飛機來個相見歡。

三井不動產集團大型區域型購物中心南港LaLaport在歷時多年的工程及開業準備之後，已於2025年3月迎接盛大開幕。自開幕以來包含國際品牌、台灣初次展店品牌、知名餐飲名店、大型影城等約300家店鋪陸續開業，開店率已超過九成。

已在全世界展開的KidZania是以2歲至14歲的孩童為對象，25年前於墨西哥創立，概念就是融合「Education教育」與「Entertainment娛樂」的『Edutainment』。提供孩童們提前體驗真實的成人社會與職業模擬的室內型主題設施。

在每個地區的KidZania入口處都是模擬打造如同機場的出入境模式，並且同樣架設有一台實體飛機。孩童們來這裡準備辦理各項搭機手續後就要搭乘這架飛機飛向KidZania這個令人雀躍的城市，開始體驗如何在這座虛擬城市體驗自己喜歡的工作，透過各種職業的體驗與學習真實社會的運作，培養孩童們自我生存的能力。

南港LaLaport於今年3月份盛大開幕至今即將屆滿半年，受到廣大消費者的支持，目前已累積了近500萬的來館人數，同時也創造了超過2,000個工作機會。

南港LaLaport除了吸引包含南港、內湖、汐止等區域居住人口，鄰近更是包含南港軟體園區、經貿園區、南港展覽館、北流音樂文創中心等重要科技與商務匯集之地。交通的便利性更是一大優勢，相隔一站距離的南港站，是三鐵共構的重要交通轉運站，而LaLaport南港周邊則有大台北地區最重要的雙捷運「板南線」與「文湖線」交匯於此。

根據台北市交通統計資料顯示，台北捷運南港展覽館站因有雙捷運通過，自LaLaport南港3月份開幕以來，進出此站的人數與去年同時期比較，平均皆有近150%的成長。這同時也跟LaLaport南港的來館消費者行為吻合，目前來館者以居住在台北市、新北市人口約占8成，其中約有半數選擇搭乘捷運來館。

Mitsui Shopping Park LaLaport屬於區域型之購物中心，為滿足周邊居住以及活動人口之所需，匯集了物販餐飲、休閒運動、親子娛樂、藥妝美容、大型書店、日系大型超市等多樣化的品牌及商品。同時，LaLaport經常透過舉辦各種文化與教育兼具的互動體驗、情報交流等活動，目標成為區域社會的核心。