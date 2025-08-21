國泰世華銀行寵愛卡友不間斷 SUPER JUNIOR演唱會CUBE卡享提前1天購票

韓國人氣男團、同時也是流行樂壇不敗神話的「SUPER JUNIOR」迎來出道20周年，今年盛大展開《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會。官方日前公告，台北站將於11月15日、16日於臺北大巨蛋登場，全員合體帶來經典金曲與精彩舞台，勢必掀起粉絲搶票熱潮。

國泰世華持續寵愛熱愛藝文活動的客戶，繼贊助多場大型演唱會與音樂祭後，這次再驚喜宣布贊助《SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR – SUPER SHOW 10》巡迴演唱會台北站，國泰世華CUBE信用卡、簽帳金融卡卡友，可於2025年8月29日13:00搶先購票享有尊榮禮遇，一般購票則於8月30日13:00全面開賣。

SUPER JUNIOR自2005年出道以來，憑藉《Sorry, Sorry》、《Mr. Simple》、《Bonamana》等代表作風靡全球，不僅是K-POP浪潮的象徵，團員們更跨足戲劇、綜藝、主持領域，成為韓流文化的指標。20年來，團員們持續在國際舞台發光，此次《SUPER SHOW 10》更是全員更久違地以完整體回歸。

國泰世華銀行表示，秉持「以客戶為中心」理念，近年除提供便捷的金融服務外，也積極投入藝文支持，透過與大型演唱會、音樂祭合作，為客戶打造獨家體驗。本次合作不僅是金融服務的延伸，更展現將金融與生活緊密結合的企圖心。未來將持續推動跨界合作，讓客戶在享受金融服務便利性的同時，也能體驗多元的生活樂趣。