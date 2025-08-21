快訊

林口人氣海鮮吃到飽8月底熄燈 網喊：每月改去兩次…老闆不要關！

聯合報／ 記者陳睿中／台北即時報導
主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈。圖/摘自品牌臉書粉絲團
主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈。圖/摘自品牌臉書粉絲團

又一家人氣吃到飽餐廳即將歇業！主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈，消息一出，立刻吸引不少忠實顧客留言，「太難過了！林口環境比宜蘭好多了」、「我每個月改去兩次，老闆能不要關嗎？」。

林口海世界複合式碳烤店於2022年開幕，總店在宜蘭壯圍，主打現流海鮮燒烤吃到飽，另提供數十種海鮮、肉品、菜品等，以及中式熱炒熟食可以現拿現吃，由於現場魚種豐富，有石斑、蟹貝等食材，成人用餐千元有找，因此頗具人氣，在Google評價有超過3000則以上。

根據業者發文表示，「林口海世界即將在🔺8/31🔺歇業，因種種原因，經過多方考量，做出了這個沈重且痛心的決定，此刻停步是為了更好前進，喜愛海世界的海粉不要灰心～（宜蘭壯圍店 ）歡迎您的光顧，我們將誠摯為您服務～」。

對於歇業消息，有不少顧客感到可惜，但也有網友表示「不太意外，家住附近只吃過一次」、「北部太競爭了」、「不會烤生魚的人去吃根本不划算」。

主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈。圖/摘自品牌臉書粉絲團
主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈。圖/摘自品牌臉書粉絲團
主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈。圖/摘自品牌臉書粉絲團
主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈。圖/摘自品牌臉書粉絲團

林口 海鮮 宜蘭

相關新聞

「娃包」正夯！超商、餐飲品牌看準商機 網友揭愛用3大理由

御飯糰娃包、愛心娃包、番薯娃包、三麗鷗娃包... 現在人手一個娃包的時代，你跟上了嗎？本文揭秘痛包文化起源，並整理超商、餐飲品牌獨家周邊，快來了解！

林口人氣海鮮吃到飽8月底熄燈 網喊：每月改去兩次…老闆不要關！

又一家人氣吃到飽餐廳即將歇業！主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈，消息一出，...

Google 新機上市 中華電信搶先推資費

Google Pixel 10手機在美國時間20日發表，中華電信（2412）21日搶先推出預購與資費方案。即日起開放 P...

Coupang 酷澎公布第2季個人清潔用品銷售排名 氣溫升高、買氣涼感出線

在台灣顧客的活躍支持下，美商Coupang酷澎2025年第2季營收達三位數的年成長，並持續擴大選品，攜手國際與本土優質品...

兩大粵菜名廚攜手！一星粵菜「雋」全新三款套餐 每人2680元起

再度成功蟬聯米其林一星的高雄餐廳「雋 GEN」今年7月迎來粵菜名廚葉志光，攜手雋廚藝總監兼愛徒陳泰榮，共同推出期間限定餐...

「員工不必一直繃緊！」北市老牌牛排館讓服務生坐下休息 網讚超暖心

打造多元共融的友善職場已是國際趨勢，其中，對於需要「長時間站立」的服務業來說，有越來越多雇主認同員工可坐著服務顧客，像是...

