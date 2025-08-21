林口人氣海鮮吃到飽8月底熄燈 網喊：每月改去兩次…老闆不要關！

又一家人氣吃到飽餐廳即將歇業！主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈，消息一出，立刻吸引不少忠實顧客留言，「太難過了！林口環境比宜蘭好多了」、「我每個月改去兩次，老闆能不要關嗎？」。

林口海世界複合式碳烤店於2022年開幕，總店在宜蘭壯圍，主打現流海鮮燒烤吃到飽，另提供數十種海鮮、肉品、菜品等，以及中式熱炒熟食可以現拿現吃，由於現場魚種豐富，有石斑、蟹貝等食材，成人用餐千元有找，因此頗具人氣，在Google評價有超過3000則以上。

根據業者發文表示，「林口海世界即將在🔺8/31🔺歇業，因種種原因，經過多方考量，做出了這個沈重且痛心的決定，此刻停步是為了更好前進，喜愛海世界的海粉不要灰心～（宜蘭壯圍店 ）歡迎您的光顧，我們將誠摯為您服務～」。