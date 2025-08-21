聽新聞
0:00 / 0:00
林口人氣海鮮吃到飽8月底熄燈 網喊：每月改去兩次…老闆不要關！
又一家人氣吃到飽餐廳即將歇業！主打各式海鮮自助燒烤的「林口海世界複合式碳烤店」日前在官方粉絲團宣布8月底熄燈，消息一出，立刻吸引不少忠實顧客留言，「太難過了！林口環境比宜蘭好多了」、「我每個月改去兩次，老闆能不要關嗎？」。
林口海世界複合式碳烤店於2022年開幕，總店在宜蘭壯圍，主打現流海鮮燒烤吃到飽，另提供數十種海鮮、肉品、菜品等，以及中式熱炒熟食可以現拿現吃，由於現場魚種豐富，有石斑、蟹貝等食材，成人用餐千元有找，因此頗具人氣，在Google評價有超過3000則以上。
根據業者發文表示，「林口海世界即將在🔺8/31🔺歇業，因種種原因，經過多方考量，做出了這個沈重且痛心的決定，此刻停步是為了更好前進，喜愛海世界的海粉不要灰心～（宜蘭壯圍店 ）歡迎您的光顧，我們將誠摯為您服務～」。
對於歇業消息，有不少顧客感到可惜，但也有網友表示「不太意外，家住附近只吃過一次」、「北部太競爭了」、「不會烤生魚的人去吃根本不划算」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言