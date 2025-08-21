「娃包」正夯！超商、餐飲品牌看準商機 網友揭愛用3大理由

最近許多人的包包上除了常見的吊飾，還多了個小巧的透明包，裡頭裝著各式各樣的玩偶，看起來非常可愛。這股「娃包」熱潮不僅席捲日常以及社群，更讓許多品牌嗅到商機，紛紛推出獨家設計的娃包周邊，成功吸引消費者買單！究竟為什麼要將可愛的玩偶裝進一個包中？這個文化又是從何而來？跟著《網路溫度計DailyView》一起解密吧！

為什麼要掛「娃包」？從痛包起源到網友心聲

《網路溫度計DailyView》

「娃包」源自於日本的「痛包」（日語：痛バッグ），這個詞彙帶有「令人汗顏的行為」的意思，用來形容將大量動漫、遊戲或偶像周邊，如壓克力鑰匙圈、罐頭徽章、玩偶等裝飾在包包上的過度狂熱狀態。據說痛包文化可追溯至2000年代前期，最早只在同人誌展銷會等特定場合可見，但隨著社群網路普及，這股風潮逐漸廣為人知。時至今日，痛包更已從次文化逐漸走向主流，成為一種常見的流行配件。

不少網友在PTT、Dcard和Threads上討論，認為「娃包」的出現，背後有著更實際且溫暖的理由：

★保護珍貴玩偶：許多網友直言「直接掛外面會髒」、「想要掛在外面但是又怕娃娃髒掉」、「防塵啊，貴貴的娃想帶出門炫耀」，尤其是絨毛材質的玩偶，很容易在風吹日曬雨淋下變髒或磨損。

★避免玩偶遺失：對於許多限定版、難以搶到或高價的偶像或動漫IP周邊，粉絲們更不敢隨意「裸掛」，生怕一不小心就遺失了，因此娃包也擁有了「守護玩偶」的作用，「我是怕弄丟」、「真的看過超多尋娃的例子了」、「有些絕版的一隻要好幾千」。

★心靈的慰藉：娃包不僅是展示，更是粉絲隨身攜帶，用來表達愛意的配件，讓自己在任何時候都能獲得療癒感，也更容易在路上找到「同好」，「讓自己痛苦的時候看一眼療癒一下」、「在路上看有沒有機會遇到同坑」、「以娃認親」。

品牌參戰！超商、餐飲界超萌限定娃包整理

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

隨著這股文化崛起，不少品牌也看準商機，紛紛推出獨家娃包，並獲得網友高度關注。《網路溫度計DailyView》根據輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查「娃包」近三個月（2025/05/19～2025/08/18）的社群討論，發現話題聲量高達6,447筆，「捷萌、烏薩奇、文博會、番薯、可樂、三麗鷗、愛心、地瓜」等更成為熱門關鍵字，可見品牌聯名商品是這波熱潮的亮點之一。

7-ELEVEN提供

7-ELEVEN提供

以下為大家整理近期備受關注的品牌娃包：

7-ELEVEN｜御飯糰娃包、三麗鷗萬用包

御飯糰娃包：

歡慶御飯糰30週年，7-ELEVEN uniopen會員自8月20日起展開「指定御飯糰集點GO」活動，特別推出3款獨家開發的娃包。活動期間購買指定御飯糰，買2件可獲得1點，集2點即可以199元加購，或集滿10點免費換。每款痛包採隨機出貨，並附上不同表情的擦手巾玩偶，可愛度爆表。

翻攝FB／7-ELEVEN

三麗鷗萬用包：

7-ELEVEN也推出三麗鷗萬用包，超萌的粉嫩配色與加厚透明材質，可當作娃包來展示玩偶，也能用來收納小卡等各式小物，兼具可愛與實用性。這款萬用包已於8月6日上市，售價為168元，並於指定門市販售。

限定實體販售門市請參考：https://reurl.cc/daDYdy

全家提供

全家提供

全家｜夯番薯娃包、愛心娃包、可口可樂娃包

夯番薯娃包：

歡慶夯番薯18週年，全家推出限量「夯番薯娃包」，可愛造型搭配可拆式扣環，非常實用。9月2日前購買夯番薯或夯番薯造型包，加價29元就能入手。

翻攝Threads／familymart_tw

愛心娃包：

趁著七夕，全家推出限定愛心娃包！只要購買任兩件易口舒薄荷錠，加價59元就能獲得這款透明愛心包。它能同時裝下兩隻玩偶，特別適合放置CP娃娃，獨特的造型也吸引許多粉絲搶購。

全家提供

全家提供

可口可樂多功能收納掛包：

購買可口可樂、雪碧等指定品項任4件，即可以99元加購，共有可樂與雪碧兩種造型，還可裝入全家限定的「金飯糰」娃娃，內含可口可樂提袋，兼具可愛及實用性。

翻攝FB／KFC、日本第一天丼-金子半之助

除了超商，餐飲品牌也加入戰局；金子半之助推出超有趣的「炸蝦娃包」，8月消費滿499元，即贈限定炸蝦娃包1入，讓招牌天丼上的炸蝦化身可愛的隨身掛包。肯德基則與知名絨毛玩偶品牌Care Bears聯名，只要購買蛋撻，加價399元就能隨機換購一款熊熊掛飾包盲盒。

翻攝官網／中華郵政、i集郵

此外，台北捷運、臺灣鐵路、中華郵政等單位也紛紛推出相關文創周邊，將捷運、列車、注音符號等在地元素化作可愛的收納包或萬用包，讓娃包文化與生活連結得更緊密，也深受網友喜愛。

翻攝FB／台北捷運 Metro Taipei

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年5月19日至2025年8月18日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『娃包』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過輿情分析軟體『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

