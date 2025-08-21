Google 新機上市 中華電信搶先推資費
Google Pixel 10手機在美國時間20日發表，中華電信（2412）21日搶先推出預購與資費方案。即日起開放 Pixel 10、 Pixel系列手機預購，提供申辦新機搭配「精采5G」優惠方案，月繳1,399元（48個月租期），Google Pixel 10 128G專案價0元起，但並未提出搭配折疊機的電信資費。
過往Pixel手機實體通路由台灣大（3045）獨家代理，去年起中華電信也加入銷售Pixel手機行列。
Pixel 10共有靛藍色、曜石黑、冰霜紫和香茅綠四種顏色可供選擇；Pixel 10 Pro、 Pixel 10 Pro XL亦提供月岩灰、曜石黑、陶瓷米、綠玉色4色選擇。
購買Google Pixel 10系列，搭配精采5G月繳999元以上購機方案，可有Netflix高級版服務優惠價每月359元及YouTube Premium個人方案前四個月免月租、防駭守門員行動版及Hami書城月讀包前三個月免月租，以及原廠隨附Google One進階版（含2TB雲端儲存空間）6個月或Google AI Pro方案12個月、YouTube Premium 3個月和Fitbit Premium 6個月等優惠。
