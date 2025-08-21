Coupang 酷澎公布第2季個人清潔用品銷售排名 氣溫升高、買氣涼感出線

在台灣顧客的活躍支持下，美商Coupang酷澎2025年第2季營收達三位數的年成長，並持續擴大選品，攜手國際與本土優質品牌提供顧客更多選擇。Coupang酷澎2025年第2季銷售數據顯示，衛生棉與衛生紙前五大品牌皆隨著Coupang酷澎業績整體成長而同步提升，而隨著春夏外出活動增加，髮品類的涼感與髮質修護商品銷售亦大幅上揚，展現消費者對健康與品質生活的持續需求。

今年Coupang酷澎正式推出無條件免運的「WOW會員制」，並同步開放試用體驗，帶領台灣顧客徹底告別湊免運的困擾，服務一推出便廣受好評。WOW會員不僅能享受免運帶來的高度便利性，更能搭配Coupang火箭速配的隔日送服務，大幅提升購物效率。

Coupang酷澎今年在台灣市場的優先任務之一是大規模擴大選品、增進庫存量。數百種頂級品牌現在直接與酷澎合作，合作品牌的數量在第2季成倍增長，帶動年輕消費族群選品潮流。

Coupang酷澎研究顯示，核心消費族群以具高消費力的年輕家戶為主，對時間價值與便利性極為重視，展現穩定且高頻率的購買行為。這群消費者除了講究生活品質，也樂於嘗試新品牌與多元商品，形成高度忠誠度與活躍度。透過這樣的消費特性，Coupang酷澎不僅有效帶動品牌銷售，也為合作夥伴創造出可觀的回購率與長期成長潛力，逐步建立更具競爭力的消費生態圈。

女性生理用品市場一向版圖穩固，不易撼動，從Coupang酷澎最新銷售排行數據可見新亮點。蘇菲與靠得住穩居品類前兩名，銷售表現與全品類同步成長；台灣品牌ICON愛康則憑藉「涼感」系列熱銷，超車好自在，躍升為Coupang酷澎本季衛生棉第3名。

Coupang酷澎公布今年第2季熱銷排名，髮品及身體清潔保養用品通常容量超過500毫升，由於Coupang酷澎便捷的「火箭速配」服務，顧客下單後最快隔天即可在家收到商品、不必擔心商品重量。

涼感洗髮品銷售表現隨著氣溫攀升加高熱度，Dr. Formula台塑生醫控油抗屑洗髮精激涼款表現亮眼，洗後頭皮舒暢、並強健髮根。被譽為「護髮聖品」的MOROCCANOIL摩洛哥優油，在炎夏高溫導致髮絲受損之際，成為維持健康秀髮的首選，帶動熱銷，本季首次空降髮品類第五名。

Coupang酷澎也發現，自5月起除毛用品銷售表現開始飆升，尤其舒適牌今年起跨足女性電動除毛產品及身體、臉部滋潤保養產品，帶動舒適牌擠進身體保養的熱銷排行，成為該類唯一上榜的除毛品牌。