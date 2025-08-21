Coupang 酷澎公布第2季個人清潔用品銷售排名 氣溫升高、買氣涼感出線

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北即時報導
Coupang酷澎台灣合作品牌的數量在今年第2季成倍增長，持續擴大選品，帶動年輕消費族群選品潮流。Coupang酷澎／提供
在台灣顧客的活躍支持下，美商Coupang酷澎2025年第2季營收達三位數的年成長，並持續擴大選品，攜手國際與本土優質品牌提供顧客更多選擇。Coupang酷澎2025年第2季銷售數據顯示，衛生棉與衛生紙前五大品牌皆隨著Coupang酷澎業績整體成長而同步提升，而隨著春夏外出活動增加，髮品類的涼感與髮質修護商品銷售亦大幅上揚，展現消費者對健康與品質生活的持續需求。

今年Coupang酷澎正式推出無條件免運的「WOW會員制」，並同步開放試用體驗，帶領台灣顧客徹底告別湊免運的困擾，服務一推出便廣受好評。WOW會員不僅能享受免運帶來的高度便利性，更能搭配Coupang火箭速配的隔日送服務，大幅提升購物效率。

Coupang酷澎今年在台灣市場的優先任務之一是大規模擴大選品、增進庫存量。數百種頂級品牌現在直接與酷澎合作，合作品牌的數量在第2季成倍增長，帶動年輕消費族群選品潮流。

Coupang酷澎研究顯示，核心消費族群以具高消費力的年輕家戶為主，對時間價值與便利性極為重視，展現穩定且高頻率的購買行為。這群消費者除了講究生活品質，也樂於嘗試新品牌與多元商品，形成高度忠誠度與活躍度。透過這樣的消費特性，Coupang酷澎不僅有效帶動品牌銷售，也為合作夥伴創造出可觀的回購率與長期成長潛力，逐步建立更具競爭力的消費生態圈。

女性生理用品市場一向版圖穩固，不易撼動，從Coupang酷澎最新銷售排行數據可見新亮點。蘇菲與靠得住穩居品類前兩名，銷售表現與全品類同步成長；台灣品牌ICON愛康則憑藉「涼感」系列熱銷，超車好自在，躍升為Coupang酷澎本季衛生棉第3名。

Coupang酷澎公布今年第2季熱銷排名，髮品及身體清潔保養用品通常容量超過500毫升，由於Coupang酷澎便捷的「火箭速配」服務，顧客下單後最快隔天即可在家收到商品、不必擔心商品重量。

涼感洗髮品銷售表現隨著氣溫攀升加高熱度，Dr. Formula台塑生醫控油抗屑洗髮精激涼款表現亮眼，洗後頭皮舒暢、並強健髮根。被譽為「護髮聖品」的MOROCCANOIL摩洛哥優油，在炎夏高溫導致髮絲受損之際，成為維持健康秀髮的首選，帶動熱銷，本季首次空降髮品類第五名。

Coupang酷澎也發現，自5月起除毛用品銷售表現開始飆升，尤其舒適牌今年起跨足女性電動除毛產品及身體、臉部滋潤保養產品，帶動舒適牌擠進身體保養的熱銷排行，成為該類唯一上榜的除毛品牌。

Coupang酷澎顧客對於「健康」與「自我保養」的投資持續攀升，健身族經常補充的蛋白飲品牌MARS戰神跟上品類成長表現穩坐第五名；並照顧素食族群需求，引進The Vegan樂維根蛋白粉完整呈現手搖飲風味。精華飲品類的老協珍熬雞精持續穩坐第二名，與產品線多元的白蘭氏一同推升精華飲品類表現。同時，深耕台灣數十年的補體素與益富也突破重圍登入營養補充品類前五名。

Coupang酷澎台灣第2季個人清潔保養與保健品類熱銷排名。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎台灣第2季衛生紙、衛生棉品類熱銷排名。Coupang酷澎／提供
