兩大粵菜名廚攜手！一星粵菜「雋」全新三款套餐　每人2680元起

再度成功蟬聯米其林一星的高雄餐廳「雋 GEN」今年7月迎來粵菜名廚葉志光，攜手雋廚藝總監兼愛徒陳泰榮，共同推出期間限定餐會，同時葉志光也正式擔任雋的客座主廚。本季雙主廚也攜手推出「雋溯」、「雋習」、「雋境」等三套全新菜單，讓賓客可以享受師徒呈現的經典料理。

廚齡超過半世紀的葉志光，師承「新式粵菜之父」李強，足跡遍布各大星級酒店，並多次受邀為普丁、李光耀、李嘉誠、胡錦濤等政商巨擘親自掌杓。人稱「早哥」的陳泰榮，同樣擁有豐富且深厚的廚藝經驗，過去也曾連續五年摘下米其林三星至高殊榮。本次新推出的菜單，即是由葉志光師傅親自構思，再與陳泰榮反覆討論而成。

其中「雋．溯」回溯粵菜起源，以純粹手藝還原餐桌上的家常滋味，每套2,680元；「雋．習」則是濃縮主廚走入名流餐桌的黃金年代，體現師徒傳承的誠意之作，每套5,280元；至於「雋．境」則是凝聚主廚歷練，並以成熟手筆融會貫通，展現粵菜圓融之作，每套8,880元。每套各採8～11道式設計。

以「雋．境」為例，其中的「辣子蒸野生犬牙南極鱈魚」乃是將粵式蒸魚與南洋風味的結合，選用南極鱈魚以清蒸古法鎖住鮮甜，再搭配以香料、辣椒調製而成的醬汁，交疊出豐富立體的個性。另道「金湯野菌翡翠」乃是葉志光過去仍在酒樓工作時的拿手料理。將白蘿蔔挖空，填入上湯燉煮的野菌與時蔬，淋上以南瓜、胡蘿蔔熬製的金湯。具有豐富的田野香氣與滑順口感，看似素雅，卻蘊含掌控細節的功力。套餐中還包括胎菊石斛炖排翅、鮑魚双冬炆乳鴿等餐點。

「雋‧習」套餐中的「法式焗小龍蝦」，傳承自九零年代粵菜融合西式料理技法的背景。以文火將奶油收汁，同時保持龍蝦鮮嫩與吸附乳香，講究火候與時間的拿捏；樸實的「家鄉雞玉飯」則是蔡辰洋的愛菜之一。將雞肉切丁、雞皮酥炸，搭配越光米飯與半熟荷包蛋，還有特製醬汁、紅蔥油、紅蔥酥，簡約中具有驚豔的滋味。其他也吃得到「蠔皇鮑魚佐菠菜豆腐」、「豉椒味菜炒骰子牛」、「哈密瓜螺頭炖排翅」等餐點。