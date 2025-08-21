「員工不必一直繃緊！」北市老牌牛排館讓服務生坐下休息 網讚超暖心

打造多元共融的友善職場已是國際趨勢，其中，對於需要「長時間站立」的服務業來說，有越來越多雇主認同員工可坐著服務顧客，像是超商7-ELEVEN就在門市導入「收銀結帳友善椅」，藉此提升工作舒適度與幸福感，此外，有間北市老字號牛排館也在臉書宣布「讓服務人員在不忙時，可以坐下休息」，並強調「人不必一直繃緊，才能在需要的時候，展現最真誠的微笑和最細緻的服務」，貼文一出立刻吸引數千網友按讚，並紛紛留言支持店家「德政」。

隨著勞工人權觀念提升及中高齡就業族群增加，過往服務業要求上班期間「全程站著」的潛規則也被挑戰並逐漸改變，位於台北市、開業逾40年的「星辰牛排館」近日就在臉書發文表示，「很多人覺得，服務生應該一直站著、隨時待命，但我們希望當餐廳不忙時，夥伴能夠坐下休息、環顧整個餐廳，輕鬆卻依然專注」，「因為人不必一直繃緊，才能在需要的時候，展現最真誠的微笑和最細緻的服務，被尊重的人，才能帶來更溫暖的待客之道」。同時，也強調「在星辰牛排，尊重與友善，不只給客人，更給我們的每一位同事。」