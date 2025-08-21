快訊

全球限量50瓶！格蘭菲迪攜手Aston Martin 推出1976年紀念版威士忌

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
首席調酒師Brian Kinsman打造，精挑特製歐洲橡木雪莉桶二次熟成，半世紀沉澱，果香木韻交織，尾韻悠長溫潤。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球高端威士忌市場迎來全新篇章，格蘭菲迪（Glenfiddich）於Monterey Car Week與Aston Martin宣布合作，並推出全球僅限量50瓶的「格蘭菲迪1976年紀念版單一麥芽威士忌」，將蘇格蘭釀酒工藝與英倫超跑美學結合，展現跨界奢華風格。

這場國際頂尖盛會，被譽為速度與品味的殿堂，雙方以1970年代的重要里程為靈感，格蘭菲迪開啟蒸餾革新與國際化之路，Aston Martin則奠定性能與設計新標竿，以兩大品牌的關鍵年份為標誌，共同開啟跨越時代經典與創新的嶄新篇章。

格蘭菲迪全球品牌總監Claudia Falcone表示，此次合作象徵雙方延續從Formula One車隊結盟以來的合作關係，進一步深化至豪華性能車領域，鎖定全球高端藏家與品味客群。

全球限量50瓶的「格蘭菲迪1976年紀念版單一麥芽威士忌」，由首席調酒師Brian Kinsman以特製歐洲橡木雪莉桶熟成，酒體交織紅莓、果乾與香料層次，並盛裝於專屬水晶酒瓶與Aston Martin設計語彙的木盒，僅於全球格蘭父子全球The Distillers Library私藏酒窖與格蘭菲迪酒廠限定販售。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「格蘭菲迪1976年紀念版單一麥芽威士忌」全球限量50瓶，僅於私藏酒窖與格蘭菲迪酒廠珍稀釋出，搭配融入Aston Martin設計語彙的收藏木盒。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪攜手Aston Martin於Monterey Car Week大展上宣布全球合作計畫，共同開啟嶄新里程碑。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
