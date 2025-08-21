快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮聯名潮牌Maison Kitsuné 新過夜包10月登場

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

長榮航空昨於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」發表會，攜手法日潮流品牌Maison Kitsuné，推出全新服務備品與機上餐點，以品牌標誌性狐狸圖騰為設計靈感，打造同款過夜包、睡衣與拖鞋，並於十月三日新開航的桃園至達拉斯航線率先登場，明年初擴大至其他長程航線。

長榮航空新備品首次整套由Maison Kitsuné設計，睡衣採用百分之五十環保rPET材質製成，繡有狐狸頭Logo及Monogram圖騰，並提供去回程不同色系與三種尺寸。過夜包內含同品牌保養品、整線器、摺疊購物袋及可變背帶，具時尚與實用兼備特色。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮自二○一四年率先在商務艙提供睡衣後，備受旅客喜愛，此次與Maison Kitsuné跨界合作，展現品牌年輕、多元與國際化定位；除了備品，長榮航也與長榮空廚合作設計全新菜單，十月一日起桃園至紐約航線全面更新機上餐點。

全新菜單涵蓋四艙等，皇璽桂冠艙主打中西融合料理，包含炙燒A5和牛肋眼佐波特酒醬與金沙龍蝦雙味餛飩；豪華經濟艙則推出嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯；榮獲SKYTRAX最佳經濟艙餐飲的經濟艙則推出三杯雞佐香蔥飯。

長榮航空表示，盼透過跨界合作與餐飲創新，讓旅客在飛行中不僅享受舒適服務，也能體驗多元文化風貌與美味，將機上體驗提升為風格與味蕾的旅行。

長榮航空

延伸閱讀

長榮航空推全新備品 潮牌「小狐狸」10月3日達拉斯新航點登場

長榮航空攜手法日混血潮牌聯名睡衣、過夜包 開航達拉斯率先使用

搭機也要時尚優雅！長榮航空攜手日法混血潮牌推機上睡衣、過夜包

長榮航與 Maison Kitsuné 跨界合作 推出全套同款過夜包+睡衣+拖鞋

相關新聞

兩大粵菜名廚攜手！一星粵菜「雋」全新三款套餐　每人2680元起

再度成功蟬聯米其林一星的高雄餐廳「雋 GEN」今年7月迎來粵菜名廚葉志光，攜手雋廚藝總監兼愛徒陳泰榮，共同推出期間限定餐...

全球限量50瓶！格蘭菲迪攜手Aston Martin 推出1976年紀念版威士忌

全球高端威士忌市場迎來全新篇章，格蘭菲迪（Glenfiddich）於Monterey Car Week與Aston Ma...

長榮聯名潮牌Maison Kitsuné 新過夜包10月登場

長榮航空昨於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」發表會，攜手法日潮流品牌Maison Kitsuné，推出全...

福井越前蟹料理 蟹癡必訪

越前蟹，唯一皇室獻上蟹，更是日本全國最先綁上標籤的品牌蟹，美食家蔡瀾曾說，「如果你是蟹癡，一定要去一趟福井吃越前蟹」。

長榮航空推全新備品 潮牌「小狐狸」10月3日達拉斯新航點登場

長榮航空今發表全新備品，與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，以狐狸為元素，設計全新「可背式」過夜包，去、回程...

三商炸雞「炸雞桶買1送1」現省420元！必勝客「個人餐」89元起

即日起至9月8日期間，「三商炸雞」針對中元普渡推出應景的炸雞桶優惠。活動期間凡外帶「6塊義式炸雞桶」，即贈送「6塊青花椒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。