長榮航空推全新備品 潮牌「小狐狸」10月3日達拉斯新航點登場

長榮航空今發表全新備品，與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，以狐狸為元素，設計全新「可背式」過夜包，去、回程顏色不同的睡衣及拖鞋，並於10月3日新航線桃園至達拉斯率先啟用，明年初擴展到其他長程航線；另也與長榮空廚推出全新機上餐點，10月1日起紐約線全面更新。

長榮航空今於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航為國內首家航空公司在商務艙提供睡衣使用，隨長程航線增加，盼打造乘客在機上如在家穿舒適的睡衣。

孫嘉明表示，他看到很多旅客習慣穿睡衣下飛機，若看到民眾穿著出去逛街，他們就會立正站好，「因為穿著睡衣的都是VIP」，但也笑說，會不會有人穿的長榮睡衣是在購物平台上買的，也因此，他10年來都沒有再買過睡衣。

對於與Maison Kitsuné的合作，孫嘉明表示，主要看中2個獨特品牌個性，巧妙融合「法式時尚」與「日式簡約」風格，強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質。

長榮航空與Maison Kitsuné專屬合作，和以往不同的是，長榮航空首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰。

睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram 圖騰，全套睡衣選用50%環保材質rPET布料製成，共有3種尺寸可供選擇，去、回程航班提供不同顏色的睡衣搭配拖鞋。

桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客可擁有狐狸頭斜背包，由國外返回桃園的旅客則可享有小狐狸經典圖騰包；過夜包內容物則提供同品牌保養品組—護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧，以及品牌整線器及摺疊購物袋，最特別的是新增實用背帶，旅客除可機上使用，下機後更能成為個人時尚配件。

此外，機上餐飲也是旅客關注焦點，長榮航空攜手長榮空廚，於今年10月1日起，在桃園至紐約航線推出全艙等的全新機上特色餐點。

皇璽桂冠艙主打「中西融合的頂尖工藝」，西式套餐中的沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」，嚴選在地特色的根莖蔬菜與蕈菇，如冰花、香檳茸、月光花朵、雨來菇等構成層次豐富的野蔬塔，以紅椒慕斯為底，鋪陳多樣時蔬，搭配菜苗與九層塔油醋醬，跳脫傳統生菜沙拉風味。

西式主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」，選用極為稀有且柔嫩的肋眼上蓋，搭配濃郁的波特酒香布朗醬與香烤牛骨髓，層次豐富、口感飽滿，體現高端餐飲的奢華質感。

中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」精選法國龍蝦連殼蒸煮保留鮮甜原味，覆上烘烤過的鹹蛋黃醬，搭配牛肝菌與魚卵雙味餛飩，展現中式經典的新意詮釋。

豪華經濟艙詮釋「顛覆性的價值升級」，主菜「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」，將經典法式料理重新演繹，融合牛排與鵝肝慕斯，復刻中世紀法國名菜，其中牛排料理主要是供應長程線的商務艙，此次特別於豪華經濟艙加碼推出，餐點更搭配長榮桂冠酒店精緻巧克力。