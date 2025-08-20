快訊

好友黃安證實！62歲玉女歌手千百惠病逝 小三上位正宮情史曝

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

逛超市「孩子舔瓶」遭炎上…土屋太鳳疑發文回應 暗示「整箱買回家」

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空推全新備品 潮牌「小狐狸」10月3日達拉斯新航點登場

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質rPET布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖／長榮航空提供
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質rPET布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖／長榮航空提供

長榮航空今發表全新備品，與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，以狐狸為元素，設計全新「可背式」過夜包，去、回程顏色不同的睡衣及拖鞋，並於10月3日新航線桃園至達拉斯率先啟用，明年初擴展到其他長程航線；另也與長榮空廚推出全新機上餐點，10月1日起紐約線全面更新。

長榮航空今於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航為國內首家航空公司在商務艙提供睡衣使用，隨長程航線增加，盼打造乘客在機上如在家穿舒適的睡衣。

孫嘉明表示，他看到很多旅客習慣穿睡衣下飛機，若看到民眾穿著出去逛街，他們就會立正站好，「因為穿著睡衣的都是VIP」，但也笑說，會不會有人穿的長榮睡衣是在購物平台上買的，也因此，他10年來都沒有再買過睡衣。

對於與Maison Kitsuné的合作，孫嘉明表示，主要看中2個獨特品牌個性，巧妙融合「法式時尚」與「日式簡約」風格，強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質。

長榮航空與Maison Kitsuné專屬合作，和以往不同的是，長榮航空首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰。

睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram 圖騰，全套睡衣選用50%環保材質rPET布料製成，共有3種尺寸可供選擇，去、回程航班提供不同顏色的睡衣搭配拖鞋。

桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客可擁有狐狸頭斜背包，由國外返回桃園的旅客則可享有小狐狸經典圖騰包；過夜包內容物則提供同品牌保養品組—護唇膏、乳液、臉部保濕噴霧，以及品牌整線器及摺疊購物袋，最特別的是新增實用背帶，旅客除可機上使用，下機後更能成為個人時尚配件。

此外，機上餐飲也是旅客關注焦點，長榮航空攜手長榮空廚，於今年10月1日起，在桃園至紐約航線推出全艙等的全新機上特色餐點。

皇璽桂冠艙主打「中西融合的頂尖工藝」，西式套餐中的沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」，嚴選在地特色的根莖蔬菜與蕈菇，如冰花、香檳茸、月光花朵、雨來菇等構成層次豐富的野蔬塔，以紅椒慕斯為底，鋪陳多樣時蔬，搭配菜苗與九層塔油醋醬，跳脫傳統生菜沙拉風味。

西式主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」，選用極為稀有且柔嫩的肋眼上蓋，搭配濃郁的波特酒香布朗醬與香烤牛骨髓，層次豐富、口感飽滿，體現高端餐飲的奢華質感。

中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」精選法國龍蝦連殼蒸煮保留鮮甜原味，覆上烘烤過的鹹蛋黃醬，搭配牛肝菌與魚卵雙味餛飩，展現中式經典的新意詮釋。

豪華經濟艙詮釋「顛覆性的價值升級」，主菜「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」，將經典法式料理重新演繹，融合牛排與鵝肝慕斯，復刻中世紀法國名菜，其中牛排料理主要是供應長程線的商務艙，此次特別於豪華經濟艙加碼推出，餐點更搭配長榮桂冠酒店精緻巧克力。

今年榮獲SKYTRAX「全球最佳經濟艙機上餐飲」的經濟艙，則專注於「熟悉的風味與在地文化共鳴」，主菜「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」以醇厚麻油、醬油與米酒慢火煨煮雞肉，搭配清甜蔥香滲入粒粒分明的白米飯，喚起無數人對家鄉的溫暖記憶，這不只是一道機上餐，更是一份濃縮的台灣味道，傳遞著文化深度與人情溫度。

長榮空廚使用全球各地頂級食材，為長榮航空桃園-紐約航線皇璽桂冠艙推出沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒 A5 和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」等精采菜色。圖／長榮航空提供
長榮空廚使用全球各地頂級食材，為長榮航空桃園-紐約航線皇璽桂冠艙推出沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒 A5 和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」等精采菜色。圖／長榮航空提供
長榮航空今舉辦全新服務用品暨餐點發表會，展示與Maison Kitsuné合作推出的兩款全新過夜包、睡衣和拖鞋，並由時尚教授李明川至現場講解，將率先使用於10月3日首航的桃園-達拉斯航線。圖／長榮航空提供
長榮航空今舉辦全新服務用品暨餐點發表會，展示與Maison Kitsuné合作推出的兩款全新過夜包、睡衣和拖鞋，並由時尚教授李明川至現場講解，將率先使用於10月3日首航的桃園-達拉斯航線。圖／長榮航空提供
長榮空廚使用全球各地頂級食材，為長榮航空桃園-紐約航線皇璽桂冠艙推出沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒 A5 和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」等精采菜色。圖／長榮航空提供
長榮空廚使用全球各地頂級食材，為長榮航空桃園-紐約航線皇璽桂冠艙推出沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒 A5 和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」等精采菜色。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園-紐約航線豪華經濟艙主菜「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園-紐約航線豪華經濟艙主菜「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園-紐約航線經濟艙主菜「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園-紐約航線經濟艙主菜「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園出發的長程線皇璽桂冠艙提供時尚又兼具功能性的狐狸頭斜背包，由國外返回桃園則提供小狐狸經典圖騰包。內含同品牌保養品組、整線器和實用摺疊購物袋，另附背帶，旅客除可以機上使用外，下機後更可成為個人時尚配件。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園出發的長程線皇璽桂冠艙提供時尚又兼具功能性的狐狸頭斜背包，由國外返回桃園則提供小狐狸經典圖騰包。內含同品牌保養品組、整線器和實用摺疊購物袋，另附背帶，旅客除可以機上使用外，下機後更可成為個人時尚配件。圖／長榮航空提供
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質rPET布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖／長榮航空提供
長榮航空與Maison Kitsuné共同推出過夜包、睡衣及拖鞋，睡衣上衣繡有品牌經典狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性圖騰，選用50%環保材質rPET布料製成，並精心安排於桃園出發及返程航班不同顏色。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園出發的長程線皇璽桂冠艙提供時尚又兼具功能性的狐狸頭斜背包，由國外返回桃園則提供小狐狸經典圖騰包。內含同品牌保養品組、整線器和實用摺疊購物袋，另附背帶，旅客除可以機上使用外，下機後更可成為個人時尚配件。圖／長榮航空提供
長榮航空桃園出發的長程線皇璽桂冠艙提供時尚又兼具功能性的狐狸頭斜背包，由國外返回桃園則提供小狐狸經典圖騰包。內含同品牌保養品組、整線器和實用摺疊購物袋，另附背帶，旅客除可以機上使用外，下機後更可成為個人時尚配件。圖／長榮航空提供
長榮空廚使用全球各地頂級食材，為長榮航空桃園-紐約航線皇璽桂冠艙推出沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒 A5 和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」等精采菜色。圖／長榮航空提供
長榮空廚使用全球各地頂級食材，為長榮航空桃園-紐約航線皇璽桂冠艙推出沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒 A5 和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」等精采菜色。圖／長榮航空提供
長榮航空今舉辦全新服務用品暨餐點發表會，展示與Maison Kitsuné合作推出的兩款全新過夜包、睡衣和拖鞋，並由時尚教授李明川至現場講解，將率先使用於10月3日首航的桃園-達拉斯航線。圖／長榮航空提供
長榮航空今舉辦全新服務用品暨餐點發表會，展示與Maison Kitsuné合作推出的兩款全新過夜包、睡衣和拖鞋，並由時尚教授李明川至現場講解，將率先使用於10月3日首航的桃園-達拉斯航線。圖／長榮航空提供
長榮航空今舉辦全新服務用品暨餐點發表會，展示與Maison Kitsuné合作推出的兩款全新過夜包、睡衣和拖鞋，並由時尚教授李明川至現場講解，將率先使用於10月3日首航的桃園-達拉斯航線。圖／長榮航空提供
長榮航空今舉辦全新服務用品暨餐點發表會，展示與Maison Kitsuné合作推出的兩款全新過夜包、睡衣和拖鞋，並由時尚教授李明川至現場講解，將率先使用於10月3日首航的桃園-達拉斯航線。圖／長榮航空提供
長榮航空孫嘉明總經理(左六)、長榮空廚柯金成董事長(左五)、Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi(右六)、長榮航空廖至維首席副總經理(右五)、陳耀銘發言人(左四)、蕭錦隆副總經理(右四)及長榮空廚團隊出席今於台北漢來大飯店舉辦全新服務用品暨餐點發表會，展示全新機上餐、過夜包、睡衣及拖鞋。圖／長榮航空提供
長榮航空孫嘉明總經理(左六)、長榮空廚柯金成董事長(左五)、Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi(右六)、長榮航空廖至維首席副總經理(右五)、陳耀銘發言人(左四)、蕭錦隆副總經理(右四)及長榮空廚團隊出席今於台北漢來大飯店舉辦全新服務用品暨餐點發表會，展示全新機上餐、過夜包、睡衣及拖鞋。圖／長榮航空提供
長榮空廚使用全球各地頂級食材，為長榮航空桃園-紐約航線皇璽桂冠艙推出沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒 A5 和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」等精采菜色。圖／長榮航空提供
長榮空廚使用全球各地頂級食材，為長榮航空桃園-紐約航線皇璽桂冠艙推出沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、西式主菜「炙燒 A5 和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」及中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」等精采菜色。圖／長榮航空提供

長榮 品牌

延伸閱讀

長榮航：AI貨運需求增20% 第4季客運受惠假期

長榮航空攜手法日混血潮牌聯名睡衣、過夜包 開航達拉斯率先使用

搭機也要時尚優雅！長榮航空攜手日法混血潮牌推機上睡衣、過夜包

長榮航與 Maison Kitsuné 跨界合作 推出全套同款過夜包+睡衣+拖鞋

相關新聞

長榮航空推全新備品 潮牌「小狐狸」10月3日達拉斯新航點登場

長榮航空今發表全新備品，與法日潮流品牌Maison Kitsuné合作，以狐狸為元素，設計全新「可背式」過夜包，去、回程...

三商炸雞「炸雞桶買1送1」現省420元！必勝客「個人餐」89元起

即日起至9月8日期間，「三商炸雞」針對中元普渡推出應景的炸雞桶優惠。活動期間凡外帶「6塊義式炸雞桶」，即贈送「6塊青花椒...

長榮航空攜手法日混血潮牌聯名睡衣、過夜包 開航達拉斯率先使用

長榮航空與日法混血時尚潮流品牌Maison Kitsuné合作，推出全新機上過夜包、睡衣和拖鞋，將率先使用於今年10月3...

Samsonite年度「舊換新」登場 不限品牌行李箱回收、新款6折價獲得

Samsonite一年一度的「舊換新」活動登場，9月7日前，全新FLATFORM上掀式可擴充行李箱，搭配限時舊換新優惠方...

全台首間「KEEN Garage Taipei」話題聯名限定款、系列產品線完整收錄

來自美國俄勒岡州波特蘭的戶外機能品牌KEEN，選址在台北東區開設全台首間專賣店「KEEN Garage Taipei」，...

迎9月換機潮 Simmpo抗藍光保護貼、犀牛盾耐衝擊防護殼升級登場

迎接9月換機潮，新機登場的同時，也要為手機準備最安心的防護配件。無論是強調護眼科技的Simmpo 90% BLR抗藍光保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。