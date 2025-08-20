聽新聞
三商炸雞「炸雞桶買1送1」現省420元！必勝客「個人餐」89元起
即日起至9月8日期間，「三商炸雞」針對中元普渡推出應景的炸雞桶優惠。活動期間凡外帶「6塊義式炸雞桶」，即贈送「6塊青花椒炸雞桶」，原價810元，優惠價390元，現省420元。
另外購買「6隻雙色起司棒腿」，再送「6隻原味胡椒棒腿」，原價318元，特價169元。同時三商炸雞「青花椒炸雞」也推出回歸優惠價，單桶原價420元，優惠價222元。針對會員，8月21日至9月6日，憑會員點數3點，即可兌換優惠券，憑券享「義式雞腿桶買1送1」優惠價380元。
9月8日前，必勝客推出「個人餐點系列」優惠方案，共計有16種不同優惠。其中4款「銅板1+1」方案，可選擇四小福、日式照燒雞個人比薩、單片爆濃巧克力香蕉或超級總匯起司咔滋餅等4款餐點，搭配飲料，每套89元。「個人超值大餐」則有夏威夷個人比薩、番球肉醬起司麵等主食，搭配指定副食與飲料，每套最低159元起。另外還有「雙人豪飽餐 259元起」、「多人激省餐 7折起」等方案。
