長榮航空攜手法日混血潮牌聯名睡衣、過夜包 開航達拉斯率先使用

長榮航空與日法混血時尚潮流品牌Maison Kitsuné合作，推出全新機上過夜包、睡衣和拖鞋，將率先使用於今年10月3日開航的桃園—達拉斯航線。機上餐飲部分，長榮航空攜手長榮空廚於10月1日起在桃園—紐約航線推出全艙等的全新機上特色餐。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自2014年創下台灣第一家提供商務艙旅客睡衣服務後，多年來備受好評，飛行不再只是一段移動的過程，而是融入生活中的分享與喜悅。在不斷創新求變的理念下，長榮航空與Maison Kitsuné合作，其獨特的品牌個性，巧妙融合法式時尚與日式簡約風格，強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質，與長榮航空希望帶給全球旅客的體驗與感動不謀而合。

長榮航空與Maison Kitsuné專屬合作，首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰，睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram圖騰，選用50%環保材質rPET布料製成，且去、回程航班提供不同顏色的睡衣搭配拖鞋，讓每趟旅程都充滿期待。

長榮航空攜手長榮空廚，10月1日起在桃園—紐約航線推出全艙等的全新機上特色餐點，使用全球各地頂級食材，帶來多重味覺與視覺的高空饗宴。皇璽桂冠艙獻上「中西融合的頂尖工藝」，西式套餐中的沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」、主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」，中式主菜則有「金沙龍蝦佐雙味餛飩」。