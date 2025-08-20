聽新聞
Samsonite年度「舊換新」登場 不限品牌行李箱回收、新款6折價獲得

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
FLATFORM上掀式可擴充行李箱，全新推出三款配色，包括雲墨灰、松針綠、象牙白。圖／Samsonite提供
FLATFORM上掀式可擴充行李箱，全新推出三款配色，包括雲墨灰、松針綠、象牙白。圖／Samsonite提供

Samsonite一年一度的「舊換新」活動登場，9月7日前，全新FLATFORM上掀式可擴充行李箱，搭配限時舊換新優惠方案，可用6折優惠價格換新，舊換新不限品牌，任何品牌旅行箱都可汰舊換新。

FLATFORM上掀式可擴充行李箱，是Samsonite近年來熱門款式之一，趁年洞舊換新活動，20吋限時優惠6,580元（原價$10,900），28吋8,380元（原價$13,900），數量有限，售完為止。

FLATFORM系列擁有簡約時髦的微緞光外觀設計，搭配松針綠、雲墨灰及象牙白的高級感配色。LATFORM登機箱的前開式設計，垂直開啟隨時收納取物，內部配有筆電收納層與多個口袋，適合分類隨身物品，再加上可擴充功能，讓收納變得更加彈性；大箱以上掀式開口設計加大容量，讓打包、取物都更加輕而易舉，搭配可擴充拉鍊讓行李打包更靈活。

活動期間Samsonite免費提供舊箱回收服務，為了鼓勵旅人們積極參與，為環境盡一份心力，無論品牌或狀態，只要將舊行李箱送至Samsonite直營實體門市或百貨專櫃，Samsonite將委託專業的環保科技公司處理，讓舊行李箱妥善退場。

Samsonite一年一度「舊換新」登場，9月7日前，全新FLATFORM上掀式可擴充行李箱，搭配限時舊換新優惠方案，可用6折優惠價格換新，舊換新不限品牌，任何品牌旅行箱都可汰舊換新。圖／Samsonite提供
Samsonite一年一度「舊換新」登場，9月7日前，全新FLATFORM上掀式可擴充行李箱，搭配限時舊換新優惠方案，可用6折優惠價格換新，舊換新不限品牌，任何品牌旅行箱都可汰舊換新。圖／Samsonite提供

