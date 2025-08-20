聽新聞
全台首間「KEEN Garage Taipei」話題聯名限定款、系列產品線完整收錄

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全台首間專賣店「KEEN Garage Taipei」營造出山林與都市交織的空間感。圖／KEEN提供
來自美國俄勒岡州波特蘭的戶外機能品牌KEEN，選址在台北東區開設全台首間專賣店「KEEN Garage Taipei」，除了有最完整的產品線，整體空間以木質調為主體搭配金屬鐵件工業風元素，除了詮釋品牌的戶外精神，也營造出山林與都市交織的空間感。

自2003年創立以來，KEEN一直以Hybrid Life作為品牌核心價值，融合陸地與水域、城市與戶外、功能與風格。近年來，年輕世代不再一昧追求奢侈品，習慣擁抱自然，穿搭也更具有個人態度。KEEN台灣指出，KEEN在台灣發展期間，主要客群也從標準戶外咖的使用者，使用族群年齡年輕化、都會化，加上山系混搭時尚穿搭受歡迎，客層也從過往的45歲左右，吸引25歲左右的年輕客群。

KEEN Garage Taipei坐落於交通便捷的忠孝敦化站附近，刻意不選大馬路第一排位置，位於明曜百貨後面第一條巷弄，既有交通優勢，又保有品牌空間的獨立性，彷彿一座城市裡的山屋。

進入店內，映入眼簾的是以「地形等高線」為靈感的中央中島展示台，設計團隊將登山靴與涼鞋所經地形路線，轉化為地圖語彙，使用夾板木材經CNC精工銑洗而成，層層紋理如同山岳起伏般展開，彷彿自然地貌在室內延伸，是一大視覺焦點。

由於KEEN的鞋款，從生產技術到材料選用，皆考量環境負擔。重視自然的品牌基因也呈現在KEEN Garage Taipei，空間左右兩側的展示牆選用來自原始木材與回收板材，融合不同木質層次、色澤與紋理，照明系統則運用「工地鷹架」改裝而成，達成環保與審美雙重考量。

開幕之際，KEEN Garage Taipei同步推出多款備受矚目的聯名限定款，目光主角Uneek PLT系列，融合Noir Kei Ninomiya美學，搭配流行鋸齒厚底，重新詮釋經典輪廓。也引進KEEN與Engineered Garments第五度合作的WK500聯名鞋款，與來自洛杉磯的新銳潮牌MadHappy攜手推出的Shanti限定版，以及與挪威戶外生活品牌Hiking Patrol合作的Hyperport聯名鞋款。

KEEN Garage Taipei

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄20號1樓

全台首間專賣店「KEEN Garage Taipei」坐落於熱鬧的台北東區巷弄中。圖／KEEN提供
以「地形等高線」為靈感的中央中島展示台。圖／KEEN提供
展示牆選用來自原始木材與回收板材，照明系統運用「工地鷹架」改裝而成，達成環保與審美雙重考量。圖／KEEN提供
全台首間「KEEN Garage Taipei」話題聯名限定款、系列產品線完整收錄

