迎9月換機潮 Simmpo抗藍光保護貼、犀牛盾耐衝擊防護殼升級登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Simmpo推出終極保護貼，不僅抗藍光達90% BLR標準，更通過240小時極端耐候性測試， 同時提升防摔耐衝擊力，讓護眼與防護一步到位。記者黃筱晴／攝影
Simmpo推出終極保護貼，不僅抗藍光達90% BLR標準，更通過240小時極端耐候性測試， 同時提升防摔耐衝擊力，讓護眼與防護一步到位。記者黃筱晴／攝影

迎接9月換機潮，新機登場的同時，也要為手機準備最安心的防護配件。無論是強調護眼科技的Simmpo 90% BLR抗藍光保護貼，還是主打極致防摔的犀牛盾AirX與SolidX手機殼，都以最新技術守護螢幕與機身。

Simmpo搶先宣布推出全球首款通過德國萊因TÜV 90% BLR（Blue Light Reduction）最新標準認證的抗藍光保護貼，成為國際首家達到此最高等級的品牌。新品能有效衰減435～440nm波段90%的有害藍光峰值能量，並降低超過50%藍光危害能量，是目前德國萊因光學薄膜配件標準中的最高等級。

德國萊因於2024年首度建立BLR分級制度，將藍光衰減劃分為20%至80%共7個等級，Simmpo去年已取得最高80% BLR認證，今年再突破技術極限，以第3代NPA奈米光合吸收技術打造出符合90% BLR的吸收曲線，實現業界前所未見「阻擋有害藍光」的護眼能力。。

新一代90% BLR保護貼共有透明、霧面、防窺3款，不僅強化護眼性能，亦透過7層緩衝結構設計升級耐用性與防護力，通過高溫高濕、極端溫差及長時曝曬等測試，具備不翹邊、不霧化、不脫膠的極端耐候性，並採用經SGS認證的抗菌鍍膜玻璃，有效抑制細菌滋生。此外，Simmpo同步推出非玻璃材質「耐衝擊膜」，兼具多層吸震與90% BLR抗藍光技術，實現護眼與防護一次到位。

犀牛盾近期也推出全新AirX極致氣墊緩衝手機殼，以「衝擊隔離氣墊」搭配「高韌性抗壓結構」，打造獨家「內傷防護複合系統」，能在手機落摔瞬間分散並隔離高達81%衝擊力，就像替手機加裝安全氣囊，有效降低因延遲性故障造成的內傷風險。AirX不僅超越MIL-STD-810H美國軍規標準，更通過「高強度G力撞擊測試」、「反覆翻滾落摔測試」等針對內部防護與耐用性的嚴格檢驗，並輔以AOI自動光學檢測、按鍵疲勞與凹折測試，全面確保防護性能。

同步推出的SolidX強化吸震緩衝手機殼，承襲SolidSuit系列經典設計，在四角與邊緣配置隱藏式緩衝槽，可有效減緩71%外部瞬間衝擊力，進一步提升耐摔表現。2款新品皆維持犀牛盾一貫單一材料設計，並支援MagSafe磁吸，磁吸力更超越蘋果原廠2倍，兼具穩固性與便利性，為新機帶來更安心可靠的防護。

Simmpo新一代90% BLR保護貼能有效衰減435～440nm波段90%的有害藍光峰值能量，並降低超過50%藍光危害能量。圖／Simmpo提供
Simmpo新一代90% BLR保護貼能有效衰減435～440nm波段90%的有害藍光峰值能量，並降低超過50%藍光危害能量。圖／Simmpo提供
Simmpo新一代90% BLR保護貼不僅強化護眼性能，亦透過7層緩衝結構設計升級耐用性與防護力。記者黃筱晴／攝影
Simmpo新一代90% BLR保護貼不僅強化護眼性能，亦透過7層緩衝結構設計升級耐用性與防護力。記者黃筱晴／攝影
日常防護再進化，犀牛盾全新SolidX強化吸震緩衝手機殼登場。圖／犀牛盾提供
日常防護再進化，犀牛盾全新SolidX強化吸震緩衝手機殼登場。圖／犀牛盾提供
Simmpo新一代90% BLR保護貼採用經SGS認證的抗菌鍍膜玻璃，有效抑制細菌滋生。記者黃筱晴／攝影
Simmpo新一代90% BLR保護貼採用經SGS認證的抗菌鍍膜玻璃，有效抑制細菌滋生。記者黃筱晴／攝影
犀牛盾推出AirX極致氣墊緩衝手機殼，重新定義防摔標準。圖／犀牛盾提供
犀牛盾推出AirX極致氣墊緩衝手機殼，重新定義防摔標準。圖／犀牛盾提供
Simmpo新一代90% BLR保護貼，售價1,580元。記者黃筱晴／攝影
Simmpo新一代90% BLR保護貼，售價1,580元。記者黃筱晴／攝影

