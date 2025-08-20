新光三越台中中港店復業緊牽台中人的心 整建工程做了哪些事一次看

充滿台中人情感記憶的新光三越台中中港店力拚周年慶回歸，而身肩數千人生計與地方經濟發展的新光三越，這段期間做了哪些努力，以及復業進度都緊牽台中人的心。新光三越指出，整建工程秉持著依法依規、安全第一，讓民眾早日在熟悉的地方安心重聚為目標。

關於外界關注的整建工程，新光三越說明指出，自四月申請「整體整建修復至可供使用計畫」起，由專業工程團隊由建築師、結構技師與營造單位共同整合，以「安全為第一優先」為最高原則，除全面盤點體檢所有管線電路及設備外，持續強化安全管理各項措施，加強天然氣監測及災害預防，增設各式天然氣偵漏設備，導入即時通報系統、規劃防災人員培訓機制等，持續以安全第一為優先原則，安全層層把關面面守護。

新光三越依計劃進行各項修復整建的作業，首要進行外牆帷幕危險附掛物拆除與修復，雖建物面積大，尤其圓形建築體更增添施工難度，惟為穩定推進修復進度的第一步，要確保施工環境穩固安全，新光三越即投入資源進行鷹架搭設，合計體積超越6萬平方公尺，動員超過700人次，並選用業界高規格鷹架方式，採取模組化系統先進工法搭建，壁拉桿固定點位超過1,200處，使結構更加嚴密整齊，載重優於傳統鷹架雙倍以上，再開始進行上萬平方公尺的帷幕檢查更換。

持續強化安全管理部分，新光三越除系統性的盤整全館六大系統管理、七大安全設備，組織更緊密、即時的安全防護網外，也提升優化建物的安全性，以降低災害發生的風險。以天然氣系統設備為例，除供輸餐廳之個別支線管線外，於公共管線主幹管增設超過300組偵漏器(每6米1組)，13組平行阻斷閥、4組垂直地震阻斷閥多重阻斷防護，有漏氣狀況時方能即時通報與遮斷。

同時，導入MGS即時通報系統整合至24小時專人監控中央安全控制系統統一管理，即時以手機App警報，24小時監測不間斷；預防機制方面，配合政府防災士制度推行，以1層1人為目標(16人)，專人專業培訓、全員教育訓練、規劃實體防災演練等提升整體防災意識，降低異常災害風險、強化災害應變能力與安全管理效能，務求時時監測通報、層層人員把關，期盼早日與民眾在熟悉的地方安心重聚。