AKAME、鳥苑、FirePlay直火系名廚6手同台！用12道料理點燃台南

三位國內以直火料理見長的名廚——AKAME主廚彭天恩（Chef Alex）、鳥苑主廚湯仲鴻（Chef Tommy）、FirePlay主廚蘇濟恒（Chef Nick），將於9月12至14日攜手台南晶英酒店，以「十二種原生食材、十二種風味告白」為主題，透過十二道料理演繹台灣原生食材與風土記憶，打造三場「火焱．伙宴」客座餐會。

在「火焱．伙宴」客座餐會中，AKAME主廚彭天恩將帶來「AKAME牛三吃」，以牛小排、菲力、沙朗三部位詮釋窯烤、煙燻與香料調和，象徵部落語彙中的火、土、風元素。湯仲鴻主廚帶來鳥苑人氣料理「焦化高麗菜」，以炭火慢烤整顆高麗菜，外焦內嫩、香甜回甘，搭配辣味噌白酒奶油醬與山蘿蔔葉，展現簡單食材的極致純粹。

FirePlay蘇濟恒主廚更是特別設計了全新料理——「直火巧克力豬」，來詮釋火之魅力；選用以巧克力飼料餵養的宜蘭盤克夏豬，藉由其細緻的肉質與豐盈油脂，搭配特製奶香咖啡醬與70%黑巧克力雙醬，再撒上五香胡桃，交織出甜、香、甘的多層次風味。

本次餐會將顛覆傳統形式，將館內 ROBIN'S 餐廳巧妙區隔為三座獨立用餐空間，引領饕客穿梭於島嶼風味場域，在移動之間感受花野香氣與柴燒氣息，透過行走、品嚐、嗅聞與聆聽，啟動感官饗宴。「火焱．伙宴」客座餐會有9月12日晚宴、13日與14日午、晚宴共五個場次，12道美饌與精選佐餐酒，每位含服務費11,800元。

除客座餐會以外，主廚們將走出廚房，登上期間限定的「微燻巴士」，在老宅酒吧端出專為此行設計的風味下酒菜，伴隨府城夜色與微醺氛圍，展開一段充滿驚喜的美食旅程。壓軸則落在「府城漢堡啤酒節」，以聯名款炙烤漢堡搭配熱鬧市集，為盛典畫下最火熱的句點。

活動將於9月12日至14日一連三天無縫接力，場域橫跨飯店、街區與廣場，讓整座城市化身為一座流動的火焰派對，邀請賓客在烈焰與香氣間，感受不一樣的台南之夜。三場活動即日起皆可透過平台https://silkslife.com/fireup/ ，分別預購。