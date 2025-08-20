許允樂、李玉璽大方同框萬寶龍 輕商務情侶造型首選出爐了！

隨著秋冬的腳步近了，萬寶龍（Montblanc）近日發表由品牌藝術總監Marco Tomasett設計的全新秋冬皮件系列，聚焦在Grian皮質、特殊「表情」的樹皮紋皮革、從品牌資料庫中得到靈感重新問世的Jacquard 4810布料，滿足隨身小皮件以致商務人士多元包款的全面性需求，並邀請品牌好友李玉璽與女友、許允樂（小樂）同框合體，展現輕時尚風格。

談到情侶造型，人們多常以服裝、輕珠寶展現情意與默契，而在今年二月曾邀請金牌國手王齊麟與未婚妻陳詩媛同框的萬寶龍，近日再邀請原就為品牌好友的李玉璽則和許允樂首度同框，兩人以米白、大地色系的內外呼應穿搭，分別搭配上Grain斜背包、新上市的手拿文件夾，展現愜意中不失商務正式感的造型。

Grain系列包款是以粒面紋理與垂墜感為特色，包款的提把處並加入獨特的鋼筆筆尖輪廓，成為另類的萬寶龍隱藏風格簽名，其中李玉璽所使用了Grain斜背包並設計了正面的拉鍊外帶和收納隔層，兼具實用與便利性。

具有手提包和公事包的書寫旅行者Writing Traveler系列則加入了豐富的內襯隔層，可將筆記本、小型皮件分類歸納，同時並加入可收藏手表的隔間，等同一日萬寶龍商務行程、一包滿足；此外新款的「大師傑作」系列與「匠心」系列後背包則皆採用雙肩帶設計，並帶來暈染效果的深棕色大師傑作系列小牛皮款與黑色壓紋Saffiano皮革款。