許允樂、李玉璽大方同框萬寶龍 輕商務情侶造型首選出爐了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍2025秋冬新品的Corteccia Sfumato書寫旅者手提袋，可將商務用品、表款、鋼筆一次收納，滿足多重需求。 圖／萬寶龍提供
萬寶龍2025秋冬新品的Corteccia Sfumato書寫旅者手提袋，可將商務用品、表款、鋼筆一次收納，滿足多重需求。 圖／萬寶龍提供

隨著秋冬的腳步近了，萬寶龍（Montblanc）近日發表由品牌藝術總監Marco Tomasett設計的全新秋冬皮件系列，聚焦在Grian皮質、特殊「表情」的樹皮紋皮革、從品牌資料庫中得到靈感重新問世的Jacquard 4810布料，滿足隨身小皮件以致商務人士多元包款的全面性需求，並邀請品牌好友李玉璽與女友、許允樂（小樂）同框合體，展現輕時尚風格。

談到情侶造型，人們多常以服裝、輕珠寶展現情意與默契，而在今年二月曾邀請金牌國手王齊麟與未婚妻陳詩媛同框的萬寶龍，近日再邀請原就為品牌好友的李玉璽則和許允樂首度同框，兩人以米白、大地色系的內外呼應穿搭，分別搭配上Grain斜背包、新上市的手拿文件夾，展現愜意中不失商務正式感的造型。

Grain系列包款是以粒面紋理與垂墜感為特色，包款的提把處並加入獨特的鋼筆筆尖輪廓，成為另類的萬寶龍隱藏風格簽名，其中李玉璽所使用了Grain斜背包並設計了正面的拉鍊外帶和收納隔層，兼具實用與便利性。

具有手提包和公事包的書寫旅行者Writing Traveler系列則加入了豐富的內襯隔層，可將筆記本、小型皮件分類歸納，同時並加入可收藏手表的隔間，等同一日萬寶龍商務行程、一包滿足；此外新款的「大師傑作」系列與「匠心」系列後背包則皆採用雙肩帶設計，並帶來暈染效果的深棕色大師傑作系列小牛皮款與黑色壓紋Saffiano皮革款。

宛如服裝設計中全新「面料」的Jacquard 4810靈感則出自品牌典藏資料中，將山峰紋理、萬寶龍的首字母M以及4810三種元素融合，一次獻上托特包、薄型公事包、迷你斜背包、手提收納包、卡式迷你皮夾、盥洗包、護照夾等多元選擇，訂價約自9,900元至49,600元不等，可洽全台萬寶龍專賣店詢問。

萬寶龍Extreme 3.0 6卡式皮夾，13,700元。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Extreme 3.0 6卡式皮夾，13,700元。圖／萬寶龍提供
王齊麟（左）與未婚妻陳詩媛今年曾入鏡萬寶龍形象視覺，展現年度新品、大方放閃。圖／萬寶龍提供
王齊麟（左）與未婚妻陳詩媛今年曾入鏡萬寶龍形象視覺，展現年度新品、大方放閃。圖／萬寶龍提供
萬寶龍匠心系列鑰匙扣，9,200元、另有咖啡色款。圖／萬寶龍提供
萬寶龍匠心系列鑰匙扣，9,200元、另有咖啡色款。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Jacquard 4810收納包，17,200元；獨特的紋理並將萬寶龍的山岳稜線、品牌首字母與4810三項重要元素匯集。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Jacquard 4810收納包，17,200元；獨特的紋理並將萬寶龍的山岳稜線、品牌首字母與4810三項重要元素匯集。圖／萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作系列中型後背包，84,000元，有著雙肩設計與類似水桶包的輪廓與漸層色澤皮革。圖／萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作系列中型後背包，84,000元，有著雙肩設計與類似水桶包的輪廓與漸層色澤皮革。圖／萬寶龍提供
年初大方認愛後的李玉璽和許允樂首度在萬寶龍形象中同框，為輕商務風格領域展開。圖／萬寶龍提供
年初大方認愛後的李玉璽和許允樂首度在萬寶龍形象中同框，為輕商務風格領域展開。圖／萬寶龍提供
萬寶龍的皮件擁有Grain粒面、樹紋、Extreme壓紋的多重表情。圖／萬寶龍提供
萬寶龍的皮件擁有Grain粒面、樹紋、Extreme壓紋的多重表情。圖／萬寶龍提供
萬寶龍好友李玉璽手上並配戴1858系列Geosphere世界時間零氧腕表文森峰限量版986。圖／萬寶龍提供
萬寶龍好友李玉璽手上並配戴1858系列Geosphere世界時間零氧腕表文森峰限量版986。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Corteccia Sfumato書寫旅者手提包，95,400元。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Corteccia Sfumato書寫旅者手提包，95,400元。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Grain 24-7手提包，87,800元；可手提、可肩背，是相當俐落有型的商務白領之選。圖／萬寶龍提供
萬寶龍Grain 24-7手提包，87,800元；可手提、可肩背，是相當俐落有型的商務白領之選。圖／萬寶龍提供

