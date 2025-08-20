中元採購一站購齊！全聯最高19.7%回饋 大全聯、愛買限時滿額送9折券

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎中元，全聯實體門市祭出超有感回饋，於指定日期使用全支付或PX Pay滿額贈限時福利點。圖／全聯福利中心提供
迎中元，全聯實體門市祭出超有感回饋，於指定日期使用全支付或PX Pay滿額贈限時福利點。圖／全聯福利中心提供

超市量販搶攻中元普渡商機，全聯、大全聯愛買量販端出優惠迎戰，超過3,000款商品挑戰全年最低價，還祭出點數回饋、折扣碼優惠與限定組合包，滿足民眾普渡採買需求。從實體門市到線上平台，無論日用品、大包裝供品或民俗用品，都能一次買齊，讓消費者輕鬆備齊拜拜好料同時也顧好荷包。

全聯集團年度最大檔「中元感恩月」正式開跑，超過3,000款商品挑戰全年最低價，無論到全聯、大全聯門市採買，或透過「小時達」與「全電商」線上選購，一站滿足普渡供品需求。全聯實體門市於指定日期，使用全支付或PX Pay單筆每滿1,000元贈800福利點，加上週六日指定信用卡單筆滿1,300元限量再送650點，最高回饋達11%。週末日用品單筆滿499元現折50元，搭配支付優惠回饋最高19.7%；防、除蟲商品單筆滿299元送300點，回饋上看29.7%。大全聯則於指定日期單筆滿2,000元贈9折現金抵用券，搭配聯名卡單筆每百送10點，最高同享11%回饋。

線上購物同樣優惠滿滿，「小時達」平日滿688元輸入折扣碼可折68元再送100元券，滿2,999元輸碼折500元再贈1,000點；假日滿1,500元輸碼折200元，再疊加多重優惠，整單最高享33.3%回饋。「全電商」即日起天天狂撒券，週一至週四滿1,500元折100元、滿萬折800元；週五至週日滿1,500元折100元、滿3萬折1,200元，並享PX Pay或全支付滿千送800點，最高8%回饋。

大全聯迎來首次中元普渡盛典，鎖定大包裝拜拜需求，首推「可樂果拜拜箱」限時特價158元、揚名海外的綠色守護神「乖乖組合包」69元。另匯集生鮮、熟食、甜品與民俗用品四大類，讓消費者一站購足所有品項。另外，全聯更全面升級「福利點生態圈」，實體與線上累積的福利點可於「全電商」折抵消費（特定商品除外），10點等於1元，點點變現金，讓消費者中元採買更省更划算。

愛買量販中元第3波開跑，凡是愛買APP會員於8/23、8/24、8/30、8/31使用愛買App會員條碼結帳，單筆付款金額滿2,000元，即可獲得限量9折現金抵用券，且使用指定信用卡結帳再送限量現金抵用券，最高回饋700元。搭配全館多項商品買1送1、買2件省更多優惠，以及知名品牌加碼回饋，等於一次享雙重好康，讓民眾採購中元供品同時，也能輕鬆補齊家庭日常必需。

