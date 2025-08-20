25年回憶沒了！愛買忠孝店9/30熄燈 台北市僅剩一家分店

位於台北捷運永春站附近、經營超過25年的愛買忠孝店，傳出因租約到期，加上準備都更，將於9月30日結束營業，消息一出讓許多在地居民不捨留言，「我的青春啊！太難過了」、「滿滿回憶的愛買再見了！」。

這兩天陸續有網友在臉書社團「信義區三兩事」po出照片，爆料愛買忠孝店即將熄燈，由於該店自2001年開店以來，陪伴在地人走過25個年頭，因此讓許多網友感到不捨。針對傳言，愛買也證實，因租約期滿及都市更新因素，營運方向不再符合需求，決定於9月底結束營業。

同時，愛買也強調已啟動員工安置與轉調計畫，依法保障勞工福利，並承諾未來持續拓展據點，同時強化全通路電商服務，維持市場競爭力。此外，愛買忠孝店結束後，全台愛買門市將剩13間，台北市僅存景美店。