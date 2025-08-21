超人氣高雄teamLab熱度不減 加入會員就送日本專利益生菌

現代人生活節奏緊湊，作息不規律，且三餐多以外食為主，導致身心壓力積累與飲食失衡。為了快速補足營養缺失問題，許多人會藉由保健食品調整體質，因此選擇適合自己的保健品牌尤其重要。由神腦國際代理的保健品牌「sakuyo」研發專業的營養補品，協助消費者在繁忙的工作中也能維持健康的生理機能。

神腦國際與旗下代理保健品牌sakuyo是本次《teamLab共創！未來園》的主要贊助，現在只要在展場內拍照打卡、標記「sakuyo」後在社群公開分享，並加入神腦會員，即可至商店區sakuyo專櫃領取體驗組乙份；另持展覽票根或電子票券則可至神腦門市享指定商品優惠。sakuyo專櫃貼心準備三款贈品提供給現場民眾擇一兌換，包含「芝麻元氣軟膠囊」、「比菲德氏菌+半乳寡醣」及「膠原蛋白胜肽」。其中「sakuyo 比菲德氏菌+半乳寡醣」更是嚴選日本專利菌株「BB536 比菲德氏龍根菌」與天然來源的半乳寡醣益生質，在兩者相互搭配下，不僅可以調節生理機能，還能幫助維持消化道機能，讓身體保持輕鬆與順暢。每小包比菲德氏菌+半乳寡醣益生菌粉，攜帶方便且可常溫保存，不管大人小孩皆可食用，是日常保健食品的最佳選擇。

《teamLab共創！未來園》透過精緻的光雕技術與高度的互動，讓民眾從玩樂中感受藝術與科技帶來的美好，進而更享受生活。 而這次神腦國際與sakuyo的大力支持，讓民眾在享受展覽的同時，也能體驗健康與專屬贈禮，帶走滿滿驚喜與回憶。展覽持續至10月12日，大家不妨趁著這個暑假安排前往《teamLab共創！未來園》高雄站，親身感受這場獨一無二的體驗，也別忘了到sakuyo品牌專櫃完成任務、兌換體驗商品，讓這趟旅程收穫豐盛。

《teamLab共創！未來園 高雄》

▲主辦單位：teamLab Integrate Inc.、聯合數位文創、國立科學工藝博物館

▲主要贊助：神腦國際、sakuyo

▲特別贊助：電影《地球特派員》

▲合作單位：kitpas

▲展覽日期：2025/06/07~10/12(週一不休館)

▲開放時間：09：00~17：00 (7/5~8/31六日延長至18:00，閉展前30分停止售票入場)

▲展覽地點：國立科學工藝博物館２樓一、二特展廳(高雄市三民區九如一路720號)

▲售票資訊：udn售票網 全票490元，雙人票950元