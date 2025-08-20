「全家」×犀牛盾舊手機殼回收再生計劃擴至配件！限時限量加贈Fami!ce霜淇淋

年度最大換機潮蓄勢待發，全家便利商店今年4月將全台4,300間店點化身便利回收站，與手機配件品牌「犀牛盾」攜手合作，推出通路首見舊手機殼回收再生計畫，帶動犀牛盾舊手機殼回收量較去年同期成長2倍。看準iPhone 17、Google Pixel 10新機即將陸續發表，消費者舊機配件汰舊需求攀升，雙方宣佈再擴合作範疇，9月3日起將新增犀牛盾行動配件回收Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼、iPad保護殼等品項，並限時推出雙重好康優惠。

「全家」數位金融部劉東豪部長表示，為提供民眾便利回收服務，「全家」運用全台4,300間密集店舖據點與返倉物流系統打造「逆物流回收生態圈」，此次因應民眾換機潮，與「犀牛盾」合作之舊手機殼回收再生計畫將擴大至行動配件項目；「億電通」二手手機回收服務更已邁入第4年、達上萬舊機重獲新生；另外，亦針對民眾電商網購需求，長期與配客嘉、東森購物、momo購物網合作網購循環包材歸還服務，期望藉此提升民眾回收意願，帶動更多人參與循環行動、推進永續消費，為地球環境盡一份心力。

「全家」自9月3日起將再擴增回收犀牛盾配件，包括Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼及iPad保護殼。犀牛盾廢棄手機殼及配件保護殼回收方式只需兩步驟，至「全家」FamiPort選擇「犀牛盾循環回收站」輸入寄件者與回收數量，即可免運寄出廢棄手機殼或配件保護殼，即日起至9月16日前完成回收即可獲得Fami!ce霜淇淋一支，數量有限，送完為止；此外，加碼送犀牛盾回收獎勵金100元，於官網購買滿730元且選擇「全家」取貨即可折抵。

另外，與「億電通」合作推出的舊機回收已累計回收超過12,000支手機，即日起至9月23日「全家」會員只要透過億電通官網申請回收作業，將舊手機送至「全家」完成交寄回收，不僅可獲100元紅利金、Let’s Café中杯經典熱美式，還能做公益，每回收一支手機，「全家」就捐出10,000 Fa點，化舊機為暖心行動。

「全家」不僅是最貼近消費者的便利永續生活站，也是串連愛心的橋樑。自2024年起與「舊鞋救命國際基督關懷協會」合作，將「全家店到店」升級為「店到倉到倉」創新公益模式，透過全台綿密店點逆物流，將民眾捐助物資先送至「全家」物留倉集運，再以專車直送協會倉庫，減輕協會倉儲負擔。對於想捐出閒置舊鞋舊物的民眾而言，簡化為兩步驟的寄捐流程大幅降低參與門檻，並可透過「全家」會員 APP「我的包裹」功能，即時追蹤物資動態；包裹抵達協會倉庫時，還會收到簡訊通知，確保每一份愛心都能順利送達。

「舊鞋救命—全家店到店募集」今年4月首波募集活動，短短4天即募集近2萬件物資，且「全家」更為每件包裹捐出10元支持海運費，讓鞋子與物資跨海送到需要的孩子手中。