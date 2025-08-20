快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

聽新聞
0:00 / 0:00

「全家」×犀牛盾舊手機殼回收再生計劃擴至配件！限時限量加贈Fami!ce霜淇淋

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店9月3日起將再擴增回收犀牛盾配件，包括Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼及iPad保護殼，9月16日前完成回收即可獲得Fami!ce霜淇淋一支，數量有限，送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月3日起將再擴增回收犀牛盾配件，包括Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼及iPad保護殼，9月16日前完成回收即可獲得Fami!ce霜淇淋一支，數量有限，送完為止。圖／全家便利商店提供

年度最大換機潮蓄勢待發，全家便利商店今年4月將全台4,300間店點化身便利回收站，與手機配件品牌「犀牛盾」攜手合作，推出通路首見舊手機殼回收再生計畫，帶動犀牛盾舊手機殼回收量較去年同期成長2倍。看準iPhone 17、Google Pixel 10新機即將陸續發表，消費者舊機配件汰舊需求攀升，雙方宣佈再擴合作範疇，9月3日起將新增犀牛盾行動配件回收Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼、iPad保護殼等品項，並限時推出雙重好康優惠。

「全家」數位金融部劉東豪部長表示，為提供民眾便利回收服務，「全家」運用全台4,300間密集店舖據點與返倉物流系統打造「逆物流回收生態圈」，此次因應民眾換機潮，與「犀牛盾」合作之舊手機殼回收再生計畫將擴大至行動配件項目；「億電通」二手手機回收服務更已邁入第4年、達上萬舊機重獲新生；另外，亦針對民眾電商網購需求，長期與配客嘉、東森購物、momo購物網合作網購循環包材歸還服務，期望藉此提升民眾回收意願，帶動更多人參與循環行動、推進永續消費，為地球環境盡一份心力。

「全家」自9月3日起將再擴增回收犀牛盾配件，包括Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼及iPad保護殼。犀牛盾廢棄手機殼及配件保護殼回收方式只需兩步驟，至「全家」FamiPort選擇「犀牛盾循環回收站」輸入寄件者與回收數量，即可免運寄出廢棄手機殼或配件保護殼，即日起至9月16日前完成回收即可獲得Fami!ce霜淇淋一支，數量有限，送完為止；此外，加碼送犀牛盾回收獎勵金100元，於官網購買滿730元且選擇「全家」取貨即可折抵。

另外，與「億電通」合作推出的舊機回收已累計回收超過12,000支手機，即日起至9月23日「全家」會員只要透過億電通官網申請回收作業，將舊手機送至「全家」完成交寄回收，不僅可獲100元紅利金、Let’s Café中杯經典熱美式，還能做公益，每回收一支手機，「全家」就捐出10,000 Fa點，化舊機為暖心行動。

「全家」不僅是最貼近消費者的便利永續生活站，也是串連愛心的橋樑。自2024年起與「舊鞋救命國際基督關懷協會」合作，將「全家店到店」升級為「店到倉到倉」創新公益模式，透過全台綿密店點逆物流，將民眾捐助物資先送至「全家」物留倉集運，再以專車直送協會倉庫，減輕協會倉儲負擔。對於想捐出閒置舊鞋舊物的民眾而言，簡化為兩步驟的寄捐流程大幅降低參與門檻，並可透過「全家」會員 APP「我的包裹」功能，即時追蹤物資動態；包裹抵達協會倉庫時，還會收到簡訊通知，確保每一份愛心都能順利送達。

「舊鞋救命—全家店到店募集」今年4月首波募集活動，短短4天即募集近2萬件物資，且「全家」更為每件包裹捐出10元支持海運費，讓鞋子與物資跨海送到需要的孩子手中。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店自2022年起開放回收「配客嘉」網購循環包裝，減少一次性包材使用。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自2022年起開放回收「配客嘉」網購循環包裝，減少一次性包材使用。圖／全家便利商店提供
全家便利商店長期透過「逆物流回收生態圈」推動3C廢棄物回收及消費折抵，包含廢電池、廢光碟片、廢手機、筆記型電腦與行動電源等，2024年回收量達54萬件。圖／全家便利商店提供
全家便利商店長期透過「逆物流回收生態圈」推動3C廢棄物回收及消費折抵，包含廢電池、廢光碟片、廢手機、筆記型電腦與行動電源等，2024年回收量達54萬件。圖／全家便利商店提供
全家便利商店透過「逆物流回收生態圈」推動多元回收服務，包括與犀牛盾合作回收3C保護殼，亦運用返倉物流車載回3C廢棄物、網購循環包材，更進一步為公益團體推出客製化「店到店到倉」創新物流運送服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店透過「逆物流回收生態圈」推動多元回收服務，包括與犀牛盾合作回收3C保護殼，亦運用返倉物流車載回3C廢棄物、網購循環包材，更進一步為公益團體推出客製化「店到店到倉」創新物流運送服務。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「億電通」合作3C廢棄物回收及消費折抵，即日起至9月23日每到「全家」回收一支手機，「億電通」即捐出10,000 Fa點做公益，並贈送100元紅利金及Let’s Café中杯美式一杯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「億電通」合作3C廢棄物回收及消費折抵，即日起至9月23日每到「全家」回收一支手機，「億電通」即捐出10,000 Fa點做公益，並贈送100元紅利金及Let’s Café中杯美式一杯。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「犀牛盾」自4月展開合作以來，帶動舊手機殼回收量較去年同期成長2倍，9月3日起將再擴增回收犀牛盾配件，包括Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼及iPad保護殼，9月16日前完成回收送Fami!ce霜淇淋一支，數量有限，送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「犀牛盾」自4月展開合作以來，帶動舊手機殼回收量較去年同期成長2倍，9月3日起將再擴增回收犀牛盾配件，包括Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼及iPad保護殼，9月16日前完成回收送Fami!ce霜淇淋一支，數量有限，送完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「犀牛盾」宣佈再擴合作範疇，9月3日起將新增犀牛盾行動配件回收Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼及iPad保護殼等品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「犀牛盾」宣佈再擴合作範疇，9月3日起將新增犀牛盾行動配件回收Apple Watch保護殼、AirPods保護殼、AirTag保護殼及iPad保護殼等品項。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年再與東森購物、momo購物網等大型電商合作，鼓勵消費者網購選擇循環包材，取貨後即可於4.300店舖輕鬆歸還。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年再與東森購物、momo購物網等大型電商合作，鼓勵消費者網購選擇循環包材，取貨後即可於4.300店舖輕鬆歸還。圖／全家便利商店提供
犀牛盾與全家便利商店自今年4月起展開常態合作，凡於全台「全家」店舖使用FamiPort寄件回收手機殼，可獲犀牛盾官網回收獎勵金100元。圖／全家便利商店提供
犀牛盾與全家便利商店自今年4月起展開常態合作，凡於全台「全家」店舖使用FamiPort寄件回收手機殼，可獲犀牛盾官網回收獎勵金100元。圖／全家便利商店提供

配件 物流 電通

延伸閱讀

露屁屁外星人來襲！CASETiFY「蠟筆小新」聯名系列這3款超ㄎㄧㄤ必收

藏壽司「史努比圓盤、馬克杯」免費帶回家 靜岡抹茶霜淇淋消暑上桌

299元吃到飽！新台味「狂一鍋」拚了 這2時段「3款鍋物」299元起 暢享「逾30種蔬食自助吧、美祿霜淇淋」CP值爆表

受贈2支霜淇淋逾期未領退款原購買人 嘉義男不服求償330元被駁回

相關新聞

25年回憶沒了！愛買忠孝店9/30熄燈 台北市僅剩一家分店

位於台北捷運永春站附近、經營超過25年的愛買忠孝店，傳出因租約到期，加上準備都更，將於9月30日結束營業，消息一出讓許多...

中元採購一站購齊！全聯最高19.7%回饋 大全聯、愛買限時滿額送9折券

超市量販搶攻中元普渡商機，全聯、大全聯、愛買量販端出優惠迎戰，超過3,000款商品挑戰全年最低價，還祭出點數回饋、折扣碼...

「全家」×犀牛盾舊手機殼回收再生計劃擴至配件！限時限量加贈Fami!ce霜淇淋

年度最大換機潮蓄勢待發，全家便利商店今年4月將全台4,300間店點化身便利回收站，與手機配件品牌「犀牛盾」攜手合作，推出...

盧廣仲美聲站台Swatch 101概念店 即興把Swatch哼成歌也太有才了吧！

自1980年代創立以來，身為「瑞士潮流第一品牌」的Swatch始終顛覆傳統，大膽在材質、色彩、形式多方面創新，引領潮流4...

搭機也要時尚優雅！長榮航空攜手日法混血潮牌推機上睡衣、過夜包

五星級航空長榮航空再將機上體驗推升更高層次！長榮航今舉行「長榮天際:風格與味蕾的旅行」全新服務用品些餐點發表會，首次和日...

14片櫛瓜賣880元竟入選米其林？台南人淡定回應：我們沒在岔曉

2025《台灣米其林指南》於昨（19日）公布完整名單，今年共有53家餐廳獲得星級肯定，分布在台北、台中與高雄三地，而美食之都台南仍「掛零」，已經連續四年與星星無緣。對此，擁有43萬粉絲的臉書粉專「台南式 Tainan Style」直言，「台南人從來就沒在岔曉（台語，意指理睬）什麼米其林或別人的名單的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。