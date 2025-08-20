搭機也要時尚優雅！長榮航空攜手日法混血潮牌推機上睡衣、過夜包
五星級航空長榮航空再將機上體驗推升更高層次！長榮航今舉行「長榮天際:風格與味蕾的旅行」全新服務用品些餐點發表會，首次和日法混血的時尚潮流品牌Maison Kitsuné攜手，推出全套同款的同款的過夜包、睡衣和拖鞋，讓俏皮的小狐狸陪同旅客在3萬英呎高空中體驗舒適的旅程。該產品將率先使用於今年10月3日開航的台北桃園-達拉斯航線。此外，也攜手長榮空廚，嚴選全球各地頂級食材，為紐約航線設計全新機上餐點，引領旅客體驗美食的感官盛宴。
長榮航空總經理孫嘉明表示，2014年長榮航空成為台灣第一家提供商務旅客睡衣的航空公司，多年來備受好評，飛行不再只是一段移動的過程，而是高度的分享與喜悅。今年，長榮航空在品牌策略上又有兩項重要進展，首先是與Maison Kitsuné的合作，這個品牌強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質，與長榮航空希望帶給全球旅客的體驗與感動不謀而合。此外，長榮航空秉持對餐飲體驗的極致追求，攜手最強大的後盾「長榮空廚」設計全新的菜單，為台北桃園-紐約全艙等的旅客量身打造新菜單，滿足全球多元化旅客需求。
Maison Kitsuné品牌總監Ms. Leyla Pursharifi指出，為長榮航空的尊榮旅客設計了專屬的過夜包、睡衣與拖鞋，每件單品都傾注了他們的用心，設計風格講究優雅與實用兼具的美感，強調貼近生活的理念，希望旅客在旅程途中或結束後，都能長久珍藏使用。
孫嘉明還開玩笑說，這10年來自己都沒有再買過睡衣，因為自家航空公司的機上睡衣非常舒服，有時候甚至會看到商務艙旅客就穿著長榮航空的機上睡衣走下機，但我們都知道這些都是長榮航空的VIP。
本次長榮航空與Maison Kitsuné合作的機上睡衣與過夜包，都有經典元素狐狸圖騰，全套睡衣選用50%環保材質rPET布料製成，彰顯品牌獨特風格與細膩質感。睡衣共有三種尺寸可供選擇，去、回程航班提供不同顏色的睡衣搭配拖鞋，讓每一趟旅程都充滿期待。過夜包部分，桃園出發的長程線皇璽桂冠艙旅客可擁有時尚又兼具功能性的狐狸頭斜背包，國外返回桃園的旅客則可享有小狐狸經典圖圖騰包。
此外，長榮航空這次也攜手長榮空廚，在今年10月起於台北桃園-紐約航線推出全艙等的全新機上特色餐點，使用全球各頂級食材，帶來多重味覺與視覺的高空饗宴。皇璽桂冠艙獻上「中西融合的頂尖工藝」，西式套餐中的沙拉「紅椒核桃泥野蔬塔佐植養嫩菜苗及溫九層塔油醋」；西式主菜「炙燒A5和牛肋眼上蓋佐波特酒醬汁及烤牛骨髓」。中式主菜「金沙龍蝦佐雙味餛飩」。
豪華經濟艙詮釋「顛覆性的價值升級」，主菜提供過去主要供應給長程線商務艙的牛排料理「嫩煎牛小排佐鵝肝慕斯及BBQ醬」，餐點更搭配長榮桂冠酒店精緻巧克力，讓旅客享受類商務艙的輕奢饗宴。經濟艙則專注於「熟悉的風味與在地文化共鳴」，主菜「經典台式三杯醬烤雞佐香蔥飯」承載台灣家常菜靈魂，以醇厚麻油、醬油與米酒慢火煨煮雞肉，香氣四溢、鹹香層疊，搭配清甜蔥香滲入粒粒分明的白米飯，濃郁口感在唇齒間綿延，喚起無數人對家鄉的溫暖記憶。
