盧廣仲美聲站台Swatch 101概念店 即興把Swatch哼成歌也太有才了吧！

自1980年代創立以來，身為「瑞士潮流第一品牌」的Swatch始終顛覆傳統，大膽在材質、色彩、形式多方面創新，引領潮流40多年。品牌近日為台北101概念店重新改裝，邀請到同樣是創作鬼才的音樂人盧廣仲美聲站台，同時並在台北101購物中心松智路口推出MOONSWATCH系列限定展區，再度聚焦於近年的熱門表款。

盧廣仲除了曾以金曲《早安晨之美》膾炙人口，近日並將在9月26、27、28三日連續於台北國際會議中心舉辦「傷心早餐店」演唱會，引起粉絲們熱烈搶票。出席Swatch台北101概念店時，盧廣仲並大方分享他跟Swatch的共同點就是多元、一直在創新、不設限，他特別提到自己國高中時期就開始收藏Swatch，而最特別的一只則是去年前往「西班牙朝聖之路」時配戴的Swatch Moonswatch，因為一路上受到很多人的幫忙，讓他覺得戴著這只表像收到了很多人的祝福。創作力十足的他更在接受本報影音專訪時即興清唱把Swatch「哼成歌」，完整影音與採訪，稍晚則可在Instagram平台中UdnStyle官方帳號完整呈現。

創作才華洋溢、充滿幽默感的盧廣仲現場並變化造型先後配戴了兩只Swatch表款：一只是Moonswatch系列與品牌今夏主打的Scubaqua潛水系列，前者是Swatch與OMEGA聯名，以後者經典Speedmaster超霸登月表為靈感、使用生物陶瓷材質為表殼的平價驚喜之作，並受到盧廣仲讚美：輕鬆中不失莊重；後者則是Swatch夏日最新力作，以重新設計的彩色表殼搭配200米的防水性能，並帶來黑、白、藍、紅、黃五種色彩。

Moonswatch系列表款在去年發表了三款新作：Mission on Earth的Lava、Polar Lights與Desert，以從外太空俯瞰地球可見的奇景，因此分別以火山熔岩、極光與沙漠為主題，呈現火紅、極光與黃沙的色彩，訂價皆為8,700元； Scubaqua潛水表則是將Swatch經典的Scuba潛水表重新設計，大尺寸的44毫米具有醒目量體，同時表冠也設計在10點鐘方向、增加了活動時的便利度，加上如果凍般的鮮豔視覺，為全身造型瞬間引爆視覺亮點。