「全家」×蠟筆小新推電影版盲盒系餐盒！6款萌爆隨機贈品必收藏

全家便利商店攜手即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新餐盒」，每盒皆附贈隨機贈品，包含造型餐具、磁鐵、手機掛繩等，9月2日前購買系列商品即可獲電影全時段早場價優惠券；「全家行動購」也特別設立蠟筆小新專區，從上班通勤到戶外活動的各項日常小物通通有。此外，療癒系商品與優惠同步登場，即日起推出「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」，隨時可享受按按鍵的療癒聲及紓壓手感；8月22日至8月24日限時3天更有指定雪糕、飲品買1送1優惠活動。

「全家」去年推出的蠟筆小新盲盒系餐盒一上市便掀起網路熱議，今年延續熱潮，即日起與即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》合作推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新餐盒」，以印度主題打造，主餐為印度風椰漿咖哩飯搭配香料茄汁漢堡排，搭配烤馬鈴薯丁、玉米筍等配菜，並附贈咖哩玉米球和一個隨機贈品，隨機贈品包含伸縮證件套、造型磁鐵、手機掛繩等共6款超萌小物，售價149元。同時推出使用日本直送豆皮製作的「新之助的豆皮壽司喔」，一次品嚐日式原味、抹茶與黑糖3種口味，售價45元；香氣濃郁的「春日部防衛隊的咖哩炒麵」，以孜然、丁香、肉桂等香料調製咖哩，售價99元。即日起至9月2日購買系列商品，即可獲得電影全時段早場價優惠券（依各影院優惠不同）。

除了實體店舖的電影聯名鮮食，「全家」電商平台「全家行動購」也特別設置蠟筆小新專區，推出「蠟筆小新護照套」，採用耐髒耐磨的PVC防潑水材質與雙面設計，多達12款圖樣，售價89元；「春日阿呆款」三折傘，安全開關與圓潤傘尾的設計，安全好攜帶，售價179元；「蠟筆小新矽膠迷你收納包2入組」一次擁有動感超人小新款與小白款，輕鬆收納藥品、耳機、充電線等小物，一組售價569元。專區中還有皮質伸縮票卡夾、漁夫帽、不鏽鋼冰霸杯等多款實用單品。

除了蠟筆小新商品外，即日起於限定「全家」店舖獨家開賣「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」，將經典角色Tom、Jerry、Tuffy等變身為超萌鍵盤按鍵帽，共有8款基礎款及1款隱藏款，除了可以裝飾鍵盤，還能當作吊飾隨身攜帶，隨時享受「咔嗒」聲帶來的療癒與紓壓感，每個售價300元，售完為止。

此外，「全家」於8月22日至8月24日限時3天推出康康五活動，集結人氣冰品與飲料，包含Niseko海鹽焦糖雪糕、阿奇儂青梅脆樂冰、可口可樂水蜜桃口味、悅氏Light鹼性水等，可享同品項買1送1優惠。