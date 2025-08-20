快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

「全家」×蠟筆小新推電影版盲盒系餐盒！6款萌爆隨機贈品必收藏

聯合報／ 記者陳立儀／台北即時報導
全家便利商店即日起與《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》合作推出3款電影聯名鮮食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起與《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》合作推出3款電影聯名鮮食。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新餐盒」，每盒皆附贈隨機贈品，包含造型餐具、磁鐵、手機掛繩等，9月2日前購買系列商品即可獲電影全時段早場價優惠券；「全家行動購」也特別設立蠟筆小新專區，從上班通勤到戶外活動的各項日常小物通通有。此外，療癒系商品與優惠同步登場，即日起推出「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」，隨時可享受按按鍵的療癒聲及紓壓手感；8月22日至8月24日限時3天更有指定雪糕、飲品買1送1優惠活動。

「全家」去年推出的蠟筆小新盲盒系餐盒一上市便掀起網路熱議，今年延續熱潮，即日起與即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》合作推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新餐盒」，以印度主題打造，主餐為印度風椰漿咖哩飯搭配香料茄汁漢堡排，搭配烤馬鈴薯丁、玉米筍等配菜，並附贈咖哩玉米球和一個隨機贈品，隨機贈品包含伸縮證件套、造型磁鐵、手機掛繩等共6款超萌小物，售價149元。同時推出使用日本直送豆皮製作的「新之助的豆皮壽司喔」，一次品嚐日式原味、抹茶與黑糖3種口味，售價45元；香氣濃郁的「春日部防衛隊的咖哩炒麵」，以孜然、丁香、肉桂等香料調製咖哩，售價99元。即日起至9月2日購買系列商品，即可獲得電影全時段早場價優惠券（依各影院優惠不同）。

除了實體店舖的電影聯名鮮食，「全家」電商平台「全家行動購」也特別設置蠟筆小新專區，推出「蠟筆小新護照套」，採用耐髒耐磨的PVC防潑水材質與雙面設計，多達12款圖樣，售價89元；「春日阿呆款」三折傘，安全開關與圓潤傘尾的設計，安全好攜帶，售價179元；「蠟筆小新矽膠迷你收納包2入組」一次擁有動感超人小新款與小白款，輕鬆收納藥品、耳機、充電線等小物，一組售價569元。專區中還有皮質伸縮票卡夾、漁夫帽、不鏽鋼冰霸杯等多款實用單品。

除了蠟筆小新商品外，即日起於限定「全家」店舖獨家開賣「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」，將經典角色Tom、Jerry、Tuffy等變身為超萌鍵盤按鍵帽，共有8款基礎款及1款隱藏款，除了可以裝飾鍵盤，還能當作吊飾隨身攜帶，隨時享受「咔嗒」聲帶來的療癒與紓壓感，每個售價300元，售完為止。

此外，「全家」於8月22日至8月24日限時3天推出康康五活動，集結人氣冰品與飲料，包含Niseko海鹽焦糖雪糕、阿奇儂青梅脆樂冰、可口可樂水蜜桃口味、悅氏Light鹼性水等，可享同品項買1送1優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店推出「春日部防衛隊的咖哩炒麵」，以孜然、丁香、肉桂等香料調製成香氣濃郁的咖哩，搭配紫洋蔥絲。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「春日部防衛隊的咖哩炒麵」，以孜然、丁香、肉桂等香料調製成香氣濃郁的咖哩，搭配紫洋蔥絲。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起於限定店舖獨家開賣「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」，經典動畫《湯姆貓與傑利鼠》化身超萌鍵盤按鍵帽。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起於限定店舖獨家開賣「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」，經典動畫《湯姆貓與傑利鼠》化身超萌鍵盤按鍵帽。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「新之助的豆皮壽司喔」，使用日本直送豆皮製作，一次品嚐日式原味、抹茶與黑糖3種口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「新之助的豆皮壽司喔」，使用日本直送豆皮製作，一次品嚐日式原味、抹茶與黑糖3種口味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「蠟筆小新餐盒」，以印度風椰漿咖哩飯搭配香料茄汁漢堡排與多款配菜，每盒皆附贈一個隨機贈品，包含造型餐具、磁鐵、手機掛繩等6款超萌小物。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「蠟筆小新餐盒」，以印度風椰漿咖哩飯搭配香料茄汁漢堡排與多款配菜，每盒皆附贈一個隨機贈品，包含造型餐具、磁鐵、手機掛繩等6款超萌小物。圖／全家便利商店提供
全家便利商店電商平台「全家行動購」設置蠟筆小新專區，將可愛的小新、小白融入各式日常出遊用品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店電商平台「全家行動購」設置蠟筆小新專區，將可愛的小新、小白融入各式日常出遊用品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起於限定店舖獨家開賣「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起於限定店舖獨家開賣「湯姆貓與傑利鼠鍵盤按鍵盲盒」。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」設蠟筆小新專區，其中「蠟筆小新護照套」採用耐髒耐磨的PVC防潑水材質與雙面設計，多達12款圖樣。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」設蠟筆小新專區，其中「蠟筆小新護照套」採用耐髒耐磨的PVC防潑水材質與雙面設計，多達12款圖樣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月22日至8月24日限時3天推出康康五活動，Niseko海鹽焦糖雪糕、可口可樂水蜜桃口味皆可享同品項買1送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月22日至8月24日限時3天推出康康五活動，Niseko海鹽焦糖雪糕、可口可樂水蜜桃口味皆可享同品項買1送1優惠。圖／全家便利商店提供

售價 電影 療癒

延伸閱讀

《天作之合》愛情是一場精算？鳳小岳獻唱主題曲〈只想對你唱首鄧麗君〉

露屁屁外星人來襲！CASETiFY「蠟筆小新」聯名系列這3款超ㄎㄧㄤ必收

秀泰影城進軍大巨蛋！杜比視界＋全景聲影廳「開幕倒數」

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》購票送「印度烤餅小新吊飾」軟Q觸感愛不釋手

相關新聞

14片櫛瓜賣880元竟入選米其林？台南人淡定回應：我們沒在岔曉

2025《台灣米其林指南》於昨（19日）公布完整名單，今年共有53家餐廳獲得星級肯定，分布在台北、台中與高雄三地，而美食之都台南仍「掛零」，已經連續四年與星星無緣。對此，擁有43萬粉絲的臉書粉專「台南式 Tainan Style」直言，「台南人從來就沒在岔曉（台語，意指理睬）什麼米其林或別人的名單的」。

「全家」×犀牛盾舊手機殼回收再生計劃擴至配件！限時限量加贈Fami!ce霜淇淋

年度最大換機潮蓄勢待發，全家便利商店今年4月將全台4,300間店點化身便利回收站，與手機配件品牌「犀牛盾」攜手合作，推出...

盧廣仲美聲站台Swatch 101概念店 即興把Swatch哼成歌也太有才了吧！

自1980年代創立以來，身為「瑞士潮流第一品牌」的Swatch始終顛覆傳統，大膽在材質、色彩、形式多方面創新，引領潮流4...

搭機也要時尚優雅！長榮航空攜手日法混血潮牌推機上睡衣、過夜包

五星級航空長榮航空再將機上體驗推升更高層次！長榮航今舉行「長榮天際:風格與味蕾的旅行」全新服務用品些餐點發表會，首次和日...

「全家」×蠟筆小新推電影版盲盒系餐盒！6款萌爆隨機贈品必收藏

全家便利商店攜手即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新餐盒」，每盒皆附...

萬元老酒風味、千元入手！58金高千日醇人蔘風味 厚蔘批次登場

高粱老酒歷經陳化後出現的特殊酒香，一向令酒饕們趨之若鶩。50度以上金高總代理商黑松公司，今年在獨有老酒熟成倉中，發現精挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。