14片櫛瓜賣880元竟入選米其林？台南人淡定回應：我們沒在岔曉

2025《台灣米其林指南》於昨（19日）公布完整名單，今年共有53家餐廳獲得星級肯定，分布在台北、台中與高雄三地，而美食之都台南仍「掛零」，已經連續四年與星星無緣。對此，擁有43萬粉絲的臉書粉專「台南式 Tainan Style」直言，「台南人從來就沒在岔曉（台語，意指理睬）什麼米其林或別人的名單的」。

今年米其林指南中，全台53家星級餐廳分布為：43家一星、7家二星、3家三星。台中有5間一星餐廳，高雄有4間，其餘大多集中在台北市。雖然台南再度「槓龜」，但仍有30間店獲「必比登推介」，顯示當地小吃仍是最大亮點。

「台南式」在貼文中指出，這些排名從來不是台南人關心的重點，並表示台南其實也有一些比較精緻的餐廳很努力的在爭取米其林這一塊，雖然還有一段距離，但未來或許會有機會。粉專指出，期待不久的將來，台南除了有讓人稱羨的小吃外，也有更多精緻餐飲可以提供消費者選擇，相互良性競爭，讓餐飲環境更加提升。

對此，網友表示，「都是商業模式合作，做好自己的特色就好了，不用給星星綁架啦」、「我前陣子在台北搭計程車，跟司機大哥聊到台南小吃，也聊到台南沒有鼎泰豐，我下意識有點秋的跟司機大哥說：台南不需要鼎泰豐」、「好吃的店，無需用星星襯托」、「米其林很重視餐廳環境，台南那些小吃店沒辦法」、「對台南人而言，口袋名單裡的餐廳每一間都是米其林餐廳」。

不過，今年「入選餐廳」名單裡，台南的「牛五蔵」再度引發熱議。這間餐廳曾因「14片櫛瓜要價880元」登上新聞，當時引來不少批評，如今竟獲米其林認可，網友忍不住調侃，「原來櫛瓜貴得有理」、「這就是傳說中的米其林認證櫛瓜」、「鄉下人吃不懂別來吵」、「果然法式料理吃的是盤子，連評比也要看盤子」。

2025米其林入選餐廳名單裡，台南的「牛五蔵」再度引發熱議。 圖／擷自臉書粉專「台南式 Tainan Style」

回顧事件，今年3月一名女網友在Threads分享，自己到牛五蔵慶生，卻發現店內無菜單燒烤料理中，14片櫛瓜和8片山藥各要880元，肉盤更高達4600元至5500元。消息曝光後引來批評，業者隨即致歉，承諾未來會將價格標示清楚，並依據顧客餐飲的需求與市場環境變化進行調整。