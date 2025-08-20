快訊

萬元老酒風味、千元入手！58金高千日醇人蔘風味 厚蔘批次登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
黑松公司意外發現2015批次白金龍老酒中，出現了釀酒師求而不得的醇厚人蔘風味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高粱老酒歷經陳化後出現的特殊酒香，一向令酒饕們趨之若鶩。50度以上金高總代理商黑松公司，今年在獨有老酒熟成倉中，發現精挑批次高粱展現出奇蹟般的厚蔘香。這款「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」被專業品酒師驚嘆，風味直逼市價近萬元、民國86年灌裝的白金龍人蔘香批次，卻只要千元內即可收藏。

傳說中的「白金龍三大夢幻風味」──人蔘、葡萄、泡泡膠，皆是經年自然陳化所生，無法人工複製。其中以民國86年白金龍的蔘香批次最受追捧，即便價格飆破萬元，仍一瓶難求。如今2015年灌裝的白金龍，經十年歲月洗鍊，意外孕育出極稀少的厚蔘香，堪比傳奇再現。

「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」以深厚穀香為底，融合皮革與香料氣息，最後由濃烈蔘味貫穿，風格深沉悠長，餘韻層次豐富。黑松表示，此款珍稀批次不僅極具收藏價值，更有潛在增值空間。

此批蔘香逸品「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」，即日起於全台7-ELEVEN開放預購，並於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，每瓶300毫升，兩入建議售價980元（實際價格及庫存，依各通路為準）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」綻放無法以人工複製的奇蹟般醇厚蔘香，即日起陸續開賣。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
媲美萬元老酒的厚蔘香金高「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」，千元內即可入手。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
