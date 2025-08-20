快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

聽新聞
0:00 / 0:00

試駕遇仙人跳？ 消費者控疑遭業務設局「逼買車還求償百萬」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林俊憲（左）今開記者會，揭露國內車廠發生的離譜試駕糾紛案件。記者陳正興／攝影
民進黨立委林俊憲（左）今開記者會，揭露國內車廠發生的離譜試駕糾紛案件。記者陳正興／攝影

民進黨立委林俊憲今揭露國內車廠發生的試駕糾紛案件，有民眾在業務陪同試駕時，依指示踩下油門，卻遭指控超速導致試駕車輛遭扣牌6個月。車廠不僅提高額賠償方案，甚至逼迫購車，仍持續追討百萬以上「營業損失」。去年也有另一起相同手法案件。林批，宛如「仙人跳」陷阱。

林俊憲今與陳情者開記者會，陳情者表示，當時該業務說試車時會先去找認識的國道警察打招呼，試車過程中，業務也說可以踩油門測試車輛性能，而該業務操作排檔桿致使車子突然加速衝出去；隔天她表達不買車後，即收到業務通知，試車時有被警察拍到超速，並清楚說出明確的地點、速度、時間及開單分隊，都跟一個月後收到的罰單資訊完全一樣，「開單分隊正好就是試車當日去拜訪的分隊。」

陳情者也說，因超速行為事涉車輛扣牌，要賠償車廠營業損失108萬，業務提四種處理方式，包括以450萬購買扣牌的試駕車、或購買其它款新車等部分，但後續她購買新車後，仍被求償108萬，甚至到今年5月，更改求償金額216萬，「過程毫無誠信可言。」

林俊憲指出，該案件發展至今已近一年，消費者雖在誠意解決爭議的前提下購買另一輛新車，但車廠仍反覆變更賠償要求，金額從54萬元暴增至216萬元，更令人質疑的是，業務在試駕前特地帶消費者拜訪國道警察局，並於隔日即能掌握超速罰單資訊，時間點令社會高度懷疑，「是否存在車商業務與國道警察勾結，刻意設局陷害消費者？  」

林俊憲強調，試駕本是消費者了解車輛性能的重要環節，但目前國內缺乏明確規範，導致消費者一旦發生糾紛，往往處於弱勢。林提出三大訴求，包括由主管機關經濟部訂立試駕定型化契約，清楚規範雙方責任，避免車商任意求償；第二，在試駕契約中應納入保存試駕車輛行車記錄器影像至少60天，以供事後調查與舉證；第三，徹查是否存在車商業務與國道警察勾結設局，如屬實應嚴懲相關人員。

林俊憲呼籲，政府應立即正視此案，保障廣大消費者的權益，消費者試駕不能變成陷阱，更不能成為車商業務斂財的工具，若政府不盡快訂立制度，將可能讓更多民眾誤入同樣陷阱。

林俊憲今與陳情者開記者會，陳情者表示，隔天表達不買車後，即收到試車業務通知，試車時有被警察拍到超速，並清楚說出明確的地點、速度、時間及開單分隊，都跟一個月後收到的罰單資訊完全一樣，「開單分隊正好就是試車當日去拜訪的分隊。」圖／林俊憲辦公室提供
林俊憲今與陳情者開記者會，陳情者表示，隔天表達不買車後，即收到試車業務通知，試車時有被警察拍到超速，並清楚說出明確的地點、速度、時間及開單分隊，都跟一個月後收到的罰單資訊完全一樣，「開單分隊正好就是試車當日去拜訪的分隊。」圖／林俊憲辦公室提供

警察 消費者 林俊憲

延伸閱讀

影／試駕變仙人跳？消費者疑被設局買車還遭求償百萬

藍營辦反罷免宣講 網友林俊憲臉書留言「一次斃命」被判刑

影／王世堅「止罷說」惹議 林俊憲：不同意見是民主社會可貴的地方

會勘台南易淹水區 林俊憲：工程改善到備災要全面提升

相關新聞

萬元老酒風味、千元入手！58金高千日醇人蔘風味 厚蔘批次登場

高粱老酒歷經陳化後出現的特殊酒香，一向令酒饕們趨之若鶩。50度以上金高總代理商黑松公司，今年在獨有老酒熟成倉中，發現精挑...

試駕遇仙人跳？ 消費者控疑遭業務設局「逼買車還求償百萬」

民進黨立委林俊憲今揭露國內車廠發生的試駕糾紛案件，有民眾在業務陪同試駕時，依指示踩下油門，卻遭指控超速導致試駕車輛遭扣牌...

動滋券、客家幣都能用 六福村推雙幣500元暢遊園區優惠

六福村位於新竹縣關西鎮客家庄，也是全台唯一可使用客家幣的遊樂園，同時也推出相關優惠，使用客家幣購票就能以500元優惠價入...

台南新百貨登場！新光三越台南小北門店8月29日試營運

台南人迎來全新百貨商場，新光三越在台南第三間分店「新光三越台南小北門店」開店時間終於確定了，試營運時間訂在8月29日開門...

影／試駕變仙人跳？消費者疑被設局買車還遭求償百萬

立法委員林俊憲上午陪同消費者舉行記者會，揭露國內車廠發生的離譜試駕糾紛案件。日前有消費者在汽車業務陪同試駕時，依指示踩下...

7-ELEVEN 收銀員「坐著結帳」！首波750店導入友善椅

7-ELEVEN宣布將於8月22日起，在全台首波約750家門市導入「收銀結帳友善椅」，讓門市人員可坐著服務顧客，藉此提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。