試駕遇仙人跳？ 消費者控疑遭業務設局「逼買車還求償百萬」

民進黨立委林俊憲今揭露國內車廠發生的試駕糾紛案件，有民眾在業務陪同試駕時，依指示踩下油門，卻遭指控超速導致試駕車輛遭扣牌6個月。車廠不僅提高額賠償方案，甚至逼迫購車，仍持續追討百萬以上「營業損失」。去年也有另一起相同手法案件。林批，宛如「仙人跳」陷阱。

林俊憲今與陳情者開記者會，陳情者表示，當時該業務說試車時會先去找認識的國道警察打招呼，試車過程中，業務也說可以踩油門測試車輛性能，而該業務操作排檔桿致使車子突然加速衝出去；隔天她表達不買車後，即收到業務通知，試車時有被警察拍到超速，並清楚說出明確的地點、速度、時間及開單分隊，都跟一個月後收到的罰單資訊完全一樣，「開單分隊正好就是試車當日去拜訪的分隊。」

陳情者也說，因超速行為事涉車輛扣牌，要賠償車廠營業損失108萬，業務提四種處理方式，包括以450萬購買扣牌的試駕車、或購買其它款新車等部分，但後續她購買新車後，仍被求償108萬，甚至到今年5月，更改求償金額216萬，「過程毫無誠信可言。」

林俊憲指出，該案件發展至今已近一年，消費者雖在誠意解決爭議的前提下購買另一輛新車，但車廠仍反覆變更賠償要求，金額從54萬元暴增至216萬元，更令人質疑的是，業務在試駕前特地帶消費者拜訪國道警察局，並於隔日即能掌握超速罰單資訊，時間點令社會高度懷疑，「是否存在車商業務與國道警察勾結，刻意設局陷害消費者？ 」

林俊憲強調，試駕本是消費者了解車輛性能的重要環節，但目前國內缺乏明確規範，導致消費者一旦發生糾紛，往往處於弱勢。林提出三大訴求，包括由主管機關經濟部訂立試駕定型化契約，清楚規範雙方責任，避免車商任意求償；第二，在試駕契約中應納入保存試駕車輛行車記錄器影像至少60天，以供事後調查與舉證；第三，徹查是否存在車商業務與國道警察勾結設局，如屬實應嚴懲相關人員。