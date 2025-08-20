動滋券、客家幣都能用 六福村推雙幣500元暢遊園區優惠

六福村位於新竹縣關西鎮客家庄，也是全台唯一可使用客家幣的遊樂園，同時也推出相關優惠，使用客家幣購票就能以500元優惠價入園，水樂園也同享500元優惠票價，再加碼贈送「炸脆雞套餐1份」。此外，使用青春動滋券也能享相同500元入園優惠價。

六福村指出，客家幣與青春動滋券兩項優惠方案，即日起至12月31日止，不限平假日皆可使用，購票時只要以客家幣或青春動滋券抵用至少100元，即可享有此優惠。

六福村表示，除了用幣券享優惠，六福村也特別推出「忘年跨世代同樂會」，即日起至8月29日，凡雙人年齡相差40歲（含）以上一同入園，即可享有雙人同行優惠價799元，無論是爺爺奶奶帶孫子女，還是父母帶孩子，都能用最划算的價格暢遊園區、欣賞精彩表演、看可愛又壯觀的動物明星，晚上還能仰望夜空煙火在阿拉伯皇宮上空綻放。