台南新百貨登場！新光三越台南小北門店8月29日試營運

台南人迎來全新百貨商場，新光三越在台南第三間分店「新光三越台南小北門店」開店時間終於確定了，試營運時間訂在8月29日開門見客。

小北門店坐落於台南市中心與新興發展區的生活樞紐，前身也是老台南人記憶中的「東帝士百貨」舊址，是目前台南北區規模最大、最新的百貨商場，超過萬坪空間商場定調為「新世代時髦社交購物饗樂地標」，結合購物、餐飲、影城與生活機能的業態，也拉升餐飲比例，與新光三越台南另外兩據點做區隔。

針對台南美食之都，新光三越台南小北門餐飲陣容也很有誠意，帶來眾多台南首落地品牌，日前陸續曝光的進駐品牌包括日本超市LOPIA台南首店、饗賓餐旅旗下品牌朵頤牛排南部首店、人氣蔬食早午餐品牌PRESERVE南部首店、CAFE!N硬咖啡台南首店、Bonchon Chicken本村韓式炸雞南部首店、真珠台灣佳味台南首店、全台首間日式燒肉丼飯專門店山牛將、全台首間來自日本京都拉麵品牌魁力屋拉麵、總裁牛肉麵南部首間分店、南部首發的一〇八抹茶茶廊、義大利百年巧克力品牌Venchi南部首發、碳佐麻里餐飲系列全新品牌湘碰杯・湘菜餐酒全台首店、由臺虎精釀與台南知名酒吧TCRC聯手打造的全台首間GIDDY、SPORTS NATION運動餐廳首度南下進駐台南小北門等。

新光三越強調，秉持合法合規與安全至上的原則，自主加強各項設施設備，提升各項服務與環境品質，以提供消費者安心、放心的舒適購物環境， 將持續優化各項細節，以最佳狀態迎接顧客到來。