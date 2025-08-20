快訊

影／試駕變仙人跳？消費者疑被設局買車還遭求償百萬

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民進黨立委林俊憲（左）上午陪同消費者米米（右）舉行記者會，揭露國內車廠發生的離譜試駕糾紛案件。有消費者在汽車業務陪同試駕時，依指示踩下油門，卻遭指控超速導致試駕車輛遭扣牌六個月。事後車廠不僅提出高額賠償方案，甚至通迫消費者購車，仍持續追討百萬以上的「營業損失」；試駕手法宛如「仙人跳」陷阱，嚴重侵害消費者權益。記者陳正興／攝影
立法委員林俊憲上午陪同消費者舉行記者會，揭露國內車廠發生的離譜試駕糾紛案件。日前有消費者在汽車業務陪同試駕時，依指示踩下油門，卻遭指控超速導致試駕車輛遭扣牌六個月。事後車廠不僅提出高額賠償方案，甚至通迫消費者購車，仍持續追討百萬以上的「營業損失」。此事並非個案，去年就有另一起相同手法之案件，亦要求消費者賠償54萬元，類似試駕手法宛如「仙人跳」陷阱，嚴重侵害消費者權益。

林俊憲指出，該案件發展至今已近一年，消費者雖在誠意解決爭議的前提下購買另一輛新車，但車廠仍反覆變更賠償要求，金額從54萬元暴增至216萬元，過程中毫無誠信可言。更令人質疑的是，業務在試駕前特地帶消費者拜訪國道警察局，並於隔日即能掌握超速罰單資訊，時間點令社會高度懷疑，是否存在車商業務與國道警察勾結，刻意設局陷害消費者？

受害者家屬米米小姐表示，試車過程中，業務就提醒試車時會先去找認識的警察打招呼，而後續在試車時業務也慫恿說可以踩油門測試車輛性能，並該業務也操排檔桿桿致使車子突然加速出去導致超速。隔天表達不買車後，即收到業務通知，在試車時有被警察拍到超速，並且說了明確的地點、速度、時間及開單分隊，都跟一個月後收到的罰單資訊完全一樣，而那個開單分隊正好就是試車當日去拜訪的分隊。

另外米米指出，超速行為事涉車輛扣牌，要賠償車廠營業損失108萬。但事涉金額龐大，業務提出四種方式處理，包括購買扣牌的試駕車、以及購買新車等部分。但即使後續選擇購買新車後，仍要求償108萬，甚至到今年5月，改以216萬金額求償，過程毫無誠信可言，迫使民眾跳入陷阱。

林俊憲強調，試駕本是消費者了解車輛性能的重要環節，但目前國內缺乏明確規範，導致消費者一旦發生糾紛，消費者往往處於弱勢。為此，他提出三大訴求：第一，由主管機關訂立試駕定型化契約，清楚規範雙方責任，避免車商任意求償；第二，在試駕契約中應納入保存試駕車輛行車記錄器影像至少 60天，以供事後調查與舉證；第三，微查是否存在車商業務與國道警察勾結設局，如屬實應嚴懲相關人員。

民進黨立委林俊憲（左）上午陪同消費者米米（右）舉行記者會，揭露國內車廠發生的離譜試駕糾紛案件。有消費者在汽車業務陪同試駕時，依指示踩下油門，卻遭指控超速導致試駕車輛遭扣牌六個月。事後車廠不僅提出高額賠償方案，甚至通迫消費者購車，仍持續追討百萬以上的「營業損失」；試駕手法宛如「仙人跳」陷阱，嚴重侵害消費者權益。記者陳正興／攝影
