7-ELEVEN 收銀員「坐著結帳」！首波750店導入友善椅

7-ELEVEN宣布將於8月22日起，在全台首波約750家門市導入「收銀結帳友善椅」，讓門市人員可坐著服務顧客，藉此提升工作舒適度與幸福感。該措施今年4月已率先進行測試，並獲得門市員工正面回饋，公司表示，此舉也是推動多元共融（DEI）友善職場的一環，展現超商通路在職場環境優化上的創新作法。

7-ELEVEN並積極推動多元人才招募，今年首度在超商通路中開設「外籍生訓練專班」，鎖定大專院校外籍學生參與。藉由現職外籍員工推薦與口碑效應，已成功吸引來自海地、馬來西亞、緬甸、越南等多國學子加入門市服務。該專班自推出以來反應熱烈，目前全台已舉辦近15場，錄取率逾八成，顯示外籍學生對超商職場的高度接受度。

其中，來自海地的馬洛迪，現為銘傳大學企管管理系博士班三年級學生，在桃園新莊伯門市任職約一個月時間。他選擇加入離家走路不到五分鐘距離的7-ELEVEN，不僅能兼顧學業與生活，更樂於與顧客互動，成為門市亮點人物。另外，來自緬甸的阿陶，則在大學就讀期間選擇在7-ELEVEN大台門市兼職，憑著熱情與積極，迅速成為店長最信賴的好幫手。

7-ELEVEN表示，透過全台逾7,100家門市據點與系統化訓練，提供外籍生與在地夥伴一樣的成長舞台，尤其外籍生積極學習與快速適應能力，平均僅需一個月即可熟練各項門市工作，並逐漸掌握在地消費文化與服務習慣，部分更因熱情與積極深受顧客好評。同時門市也導入「外籍友善名牌」及「智能平板」即時翻譯工具，協助外籍生快速適應門市工作，確保消費者體驗不受語言隔閡影響。