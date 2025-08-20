麗晶精品黃金周開跑 最高10%現金禮券回饋

一年一度的百貨周年慶消費大戰即將登場，業者們紛紛祭出各項購物優惠，吸引消費者的青睞。麗晶精品8月27日至9月15日展開為期20天的「黃金週購物禮遇」，消費2萬元起、就可享有5%到8%的現金禮券回饋，消費滿6萬、10萬、25萬及100萬，另有沐蘭SPA保養組、晶華精選紅白酒、寶格麗淡香精以及台北晶華酒店住宿券相贈。

麗晶精品對於活動期間消費金額前三名的貴賓及新加入黑卡會員，還會分別加贈33坪名人套房兩天一夜住宿券與應景的晶華桂月月餅禮盒，各大品牌更是爭相推出獨家限量商品或折扣，吸引消費者目光。

使用美國運通、國泰世華、台新、星展、聯邦、滙豐、彰化、兆豐、第一與永豐銀行信用卡消費另有紅利點數、現金禮券及好禮相送。

隨著購物檔期的開始，麗晶精品也宣布TUMI台灣首間「Manifest Prototypical +」高端經典概念店盛大開幕。店面以白色大理石與延伸式落地櫥窗結合LED螢幕，呈現TUMI最新風貌，店內設有優雅立柱展示配件系列，「Heritage Wall」則陳列19Degree系列、鈦金屬與鋁製等高端商品。店內凹槽照明營造溫暖氛圍，磁吸牆呈現品牌生活靈感，整體氛圍優雅現代且愜意。