快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

麗晶精品黃金周開跑 最高10%現金禮券回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
隨著麗晶精品購物檔期開始， TUMI台灣首間「Manifest Prototypical +」概念店也宣布開幕。圖/麗晶精品提供
隨著麗晶精品購物檔期開始， TUMI台灣首間「Manifest Prototypical +」概念店也宣布開幕。圖/麗晶精品提供

一年一度的百貨周年慶消費大戰即將登場，業者們紛紛祭出各項購物優惠，吸引消費者的青睞。麗晶精品8月27日至9月15日展開為期20天的「黃金週購物禮遇」，消費2萬元起、就可享有5%到8%的現金禮券回饋，消費滿6萬、10萬、25萬及100萬，另有沐蘭SPA保養組、晶華精選紅白酒、寶格麗淡香精以及台北晶華酒店住宿券相贈。

麗晶精品對於活動期間消費金額前三名的貴賓及新加入黑卡會員，還會分別加贈33坪名人套房兩天一夜住宿券與應景的晶華桂月月餅禮盒，各大品牌更是爭相推出獨家限量商品或折扣，吸引消費者目光。

使用美國運通、國泰世華、台新、星展、聯邦、滙豐、彰化、兆豐、第一與永豐銀行信用卡消費另有紅利點數、現金禮券及好禮相送。

隨著購物檔期的開始，麗晶精品也宣布TUMI台灣首間「Manifest Prototypical +」高端經典概念店盛大開幕。店面以白色大理石與延伸式落地櫥窗結合LED螢幕，呈現TUMI最新風貌，店內設有優雅立柱展示配件系列，「Heritage Wall」則陳列19Degree系列、鈦金屬與鋁製等高端商品。店內凹槽照明營造溫暖氛圍，磁吸牆呈現品牌生活靈感，整體氛圍優雅現代且愜意。

消費 晶華 麗晶

延伸閱讀

黃金周北北桃罷團馳援新店 羅明才有白營助陣

黃金周衝刺最後一役！游顥、馬文君晚會人潮爆滿 藍營戰將集結

中二罷免黃金周決戰！顏寬恒掃街固盤 罷團「小英號」鎮暴車領軍遊行

黃金周「行程滿檔」 蔣萬安扮母雞今南下新竹、南投挺反罷免

相關新聞

影／試駕變仙人跳？消費者疑被設局買車還遭求償百萬

立法委員林俊憲上午陪同消費者舉行記者會，揭露國內車廠發生的離譜試駕糾紛案件。日前有消費者在汽車業務陪同試駕時，依指示踩下...

7-ELEVEN 收銀員「坐著結帳」！首波750店導入友善椅

7-ELEVEN宣布將於8月22日起，在全台首波約750家門市導入「收銀結帳友善椅」，讓門市人員可坐著服務顧客，藉此提升...

沒得米其林星星沒關係！新北、新竹縣市、台南共54家入選餐廳看這裡

《臺灣米其林指南2025》完整名單出爐，今年除了星級餐廳與先前公布的必比登推介之外，全台共有222家餐廳入選。雖然新北、...

李多慧領隊！近200旅客穿韓服同遊全州韓屋村

可樂旅遊推出「跟著李多慧玩韓國」系列商品，首發團限定、由李多慧親自帶領的全州一日遊於18日圓滿結束，共有近200位旅客與...

全台十大日式排隊名店！一蘭、壽司郎...憑什麼讓饕客回訪？

從拉麵、迴轉壽司到日式鐵板燒、燒烤等，許多日式排隊名店已在台灣深耕多年，依舊常擠滿饕客，人氣不減反增，早已成為美食愛好者心中的必訪名單。

「蛋黃酥界愛馬仕」跌落神壇？陳耀訓店員吐「還有多的」 原因曝光

一年一度的中秋蛋黃酥大戰正開打，被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓紅土蛋黃酥，也如期重磅回歸。然而，這款曾經創下開賣30秒完售紀錄、要靠搶票系統才能買到的夢幻甜點，如今卻被民眾爆料「現場竟然還有多的」。一則在網上流傳的貼文寫道：「老婆去陳耀訓買麵包，店員竟然問說蛋黃酥有多做要不要買，蛋黃酥界的愛馬仕已經淪落成這樣了嗎？」引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。